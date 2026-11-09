https://news.day.az/azerinews/1873298.html Türkiyədə zəlzələ olub Türkiyənin Adana vilayətinin Kozan rayonunda 4,6 maqnitudalı zəlzələ baş verib. Bu barədə Türkiyənin Fəlakət və Fövqəladə Halların İdarə Olunması İdarəsi (AFAD) məlumat yayıb. Bildirilib ki, zəlzələ yerli vaxtla saat 15:28-də qeydə alınıb. Yeraltı təkanların ocağı 15 kilometr dərinlikdə yerləşib.
Türkiyədə zəlzələ olub
Türkiyənin Adana vilayətinin Kozan rayonunda 4,6 maqnitudalı zəlzələ baş verib.
Bu barədə Türkiyənin Fəlakət və Fövqəladə Halların İdarə Olunması İdarəsi (AFAD) məlumat yayıb.
Bildirilib ki, zəlzələ yerli vaxtla saat 15:28-də qeydə alınıb.
Yeraltı təkanların ocağı 15 kilometr dərinlikdə yerləşib.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре