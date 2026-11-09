Венгрия нашла замену российскому газу

Венгрия рассматривает возможность закупки румынского природного газа для диверсификации импорта и замены поставок из России. Об этом 8 ноября заявил венгерский министр экономики и энергетики Иштван Капитань в соцсети Facebook, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.



"Вчера в Загребе было расширено европейское энергетическое сотрудничество: мы обсудили возможности поставок природного газа из Черного моря, доступ к новым источникам энергии, а также масштабные проекты Венгрии по развитию энергетики", - написал он.



Правительство Венгрии намерено обеспечить страну энергоресурсами из как можно большего количества источников по приемлемым ценам.