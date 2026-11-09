Harley-Davidson представил самый дешевый мотоцикл в истории марки - ФОТО

Harley-Davidson вывел на рынок долгожданный бюджетный Sprint - модель, от которой ждут притока новых райдеров. Цена - 6 тысяч долларов. Дешевле мотоцикла в истории марки еще не было, а прежние аппараты отпугивали молодежь габаритами, весом и ценником, передает Day.Az со ссылкой на За рулем.

Во внешности сразу читаются фамильные черты: седло посажено низко, руль изогнут, вилка получила сильный наклон, а колеса - литые диски. Зато Sprint короче прочих моделей линейки и легче: снаряженная масса - 187 кг, почти на 100 кг меньше, чем у ближайших собратьев.

Привычный V-образный мотор уступил место одноцилиндровому агрегату на 440 куб. см. Отдача - 27 л.с. и 38 Нм, тяга идет на заднее колесо через шестиступенчатую коробку. Звук, конечно, не тот, что у классического Harley, однако инженеры намеренно придали двигателю "шероховатость" - так он должен напоминать прежние моторы марки. Расход заявлен на уровне 3,4 л на 100 км, а бака на 9,1 л должно хватить для повседневных поездок.

В базовую комплектацию включили 3,5-дюймовый дисплей, светодиодную оптику и ABS. За отдельную плату можно добавить боковые сумки, одиночное седло и ветровое стекло - правда, с ними цена уже выйдет за привлекательные 6 тысяч долларов.

Любопытная деталь: полностью новым Sprint не назовешь. В его основе лежит X440 от индийской Hero MotorCorp - такая модель продавалась с шильдиками Harley в Азии. Для западного рынка мотоцикл адаптировали, а собирают его на заводе HD в Пенсильвании.

Для Harley, который испытывает финансовые трудности после провала электрического бренда LiveWire, Sprint 440 выглядит потенциальным хитом. По сути, это шанс вернуться на верный путь.