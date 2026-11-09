Илон Маск выступил с заявлением о судьбе предоплаты за пикапы

Глава Tesla Илон Маск заявил, что компании придется вернуть предоплату многим клиентам, заказавшим пикап Cybertruck. Причина - количество заказов, которое превышает возможности производства, передает Day.Az со ссылкой на Reuters.

Это заявление прозвучало после того, как на прошлой неделе Tesla объявила о сворачивании выпуска машины на заводе в Техасе. По словам Маска, компания постарается изготовить максимум автомобилей до того, как будет остановлен конвейер - примерно через восемь месяцев. При этом многие покупатели получат внесенную сумму обратно.

Несколько дней назад Маск говорил, что Tesla добавит дополнительную производственную смену для выполнения оставшихся заказов на Cybertruck, а в следующем году демонтирует линию, чтобы расширить выпуск роботакси Cybercab. Закрытие производства запланировано на середину 2027 года. Ресурсы перенаправят на Cybercab, которому теперь отведена основная роль в планах компании в области автономного вождения.

Tesla начала поставки Cybertruck в конце 2023 года, но спрос оказался значительно ниже ожиданий Маска. По данным Kelley Blue Book, продажи в США в прошлом году снизились на 48 процентов, до 20 237 единиц. Это намного меньше раннего прогноза Маска, по которому годовые продажи Cybertruck могли достичь 250 тысяч автомобилей.