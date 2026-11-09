Азербайджанский судья-инспектор получил назначение от УЕФА

Азербайджанский судья-инспектор международной категории Бабек Гулиев получил назначение от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz со ссылкой на Ассоциацию футбольных федераций Азербайджана (АФФА), Гулиев будет выполнять обязанности судьи-инспектора и делегата УЕФА на матчах группы 11 отборочного турнира чемпионата Европы U17 2027 года, которые пройдут в турецком Трабзоне.

Азербайджанский специалист получил назначения на три встречи:

11 ноября. Венгрия - Северная Македония.

14 ноября. Северная Македония - Сан-Марино.

17 ноября. Сан-Марино - Венгрия.