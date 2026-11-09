США стягивают авианосцы к Ирану - ВИДЕО

Ближний Восток стоит на пороге нового витка войны. Только за прошедшие сутки в регионе прогремели сразу несколько взрывов. США грозят возобновить удары по Ирану и уже стягивают к его побережью флот. А в Тегеране явно дали понять, что готовы ответить на атаки Вашингтона. Как Ближний Восток приближается к катастрофе, рассказал корреспондент РЕН-ТВ Александр Якименко, передает Day.Az.

Взрывы не стихают в Ормузском проливе ни днем, ни ночью. Зарево от пожаров освещает акваторию, несмотря на усилия пожарных. На берегу спасательные команды пытаются ликвидировать последствия экологической катастрофы после атак сразу на три нефтяных танкера за день.

В Иране утверждают, что суда стали законной целью военных, потому что отключили транспондеры и попытались выйти из Персидского залива по запрещенному маршруту. В результате они подорвались на минах. Севернее, в Ираке, мишенью атак стало крупное газовое месторождение. Власти страны назвали налет беспилотников терактом, но не стали вслух называть исполнителей. Впрочем, понятно, что обстановка накаляется стремительно. Из Вашингтона снова звучат заявления с откровенными угрозами в адрес Тегерана.

"Прогресса в переговорах нет, так что не могу сказать, что мы на пороге прорыва. Президент (США Дональд Трамп. - Прим. РЕН ТВ) всегда предпочитал бы решать проблемы дипломатическим путем, но, к сожалению, иногда это невозможно", - заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Американская пресса уверяет, что подготовка США к военной операции уже вошла в завершающую фазу. У берегов Сингапура заметили крупнейший американский авианосец "Теодор Рузвельт": он вошел в Индийский океан и сейчас движется к Аравийскому морю. Там его уже ждут два других флагмана США, а значит, группировка вновь достигнет 40 тысяч человек. Именно столько военных Штаты концентрировали на Ближнем Востоке перед прошлыми ударами в феврале и в июле.

Трамп начал открыто рассказывать журналистам о планах потенциальной новой военной кампании: в интервью CNN он заявил, что выбрал в качестве мишеней 38 мостов. По его прогнозам, операция может продлиться около часа. Впрочем, в Иране напоминают, что им есть чем ответить.

"Противостояние идет как на военном, так и на экономическом фронте. Это гибридная война. Они могут нанести удар, но важно другое: в ответ мы нанесем им в несколько раз больше ударов. Они не смогут сломить нас и добиться своих целей, не смогут изолировать нас от соседей", - подчеркнул пресс-секретарь Корпуса стражей исламской революции Хоссейн Мохеби.

Примечательно, что новый раунд переговоров состоялся неделю назад, то есть уже после выборов в Конгресс, на которых однопартийцы Трампа потеряли большинство и в Сенате, и в Палате представителей. После этого глава иранского МИДа Аббас Аракчи заявил, что американской стороне нужно больше времени, чтобы выработать новую переговорную позицию.

"Нам просто нужно еще немного терпения. Потребуется некоторое время, чтобы ситуация прояснилась, и тогда посредники возобновят свои поездки между сторонами", - отметил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

В Америке после выборов демократы стремительно наращивают давление на Трампа. Бывший госсекретарь Энтони Блинкен оживился настолько, что начал читать действующему президенту уроки ведения дипломатии.

"Любое урегулирование требует уступок. Это может быть смягчение санкций, договоренности по Ормузскому проливу. Все это вполне возможно и даже желательно. Это во всяком случае лучше новой эскалации", - считает Блинкен.

Трамп открыто признает, что именно иранский кризис стоил республиканцам мест в парламенте. Американцы остались недовольны его последствиями, например ростом цен на топливо. Но президент подчеркивает: если бы у него была машина времени, он все равно поступил бы так же.

"Людям не понравилась война, не понравился рост цен на бензин. Но мы уже выиграли. И если вы спросите, повторил бы я свое решение, то определенно да. Нельзя позволить Ирану получить ядерное оружие. Это было верное, исторически верное решение" - заявил президент США Дональд Трамп.

Новый раунд ближневосточных переговоров уже сегодня пройдет в Белом доме. Трамп примет там своих союзников из Катара - страны, которая играет роль посредника между Вашингтоном и Тегераном. На выходных, как пишут журналисты, иранская делегация пробыла в Дохе всего час и улетела обратно.