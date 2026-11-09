Дашнаки объявили войну турецкому кандидату на пост Генсека ООН

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Наглость без границ - это было сказано об армянской диаспоре. Это сборище, держащееся сто лет на пороках армянства и фобиях западного мира, считает, что вправе совать свои носы повсюду и чего-то требовать. Армянство пребывает в уверенности, что все вокруг им что-то должны и чем-то обязаны.

Накануне дашнаки в лице токсичной организации "Ай дата" (переводится это безобразие как "армянский суд") обратились с заявлением в Совет безопасности ООН с требованием отклонить выдвинутую Турцией кандидатуру Феридуна Синирлиоглу на пост Генерального секретаря ООН. Террористическая шайка, на счету которой за более чем сто лет множество кровопролитных акций и невинных жертв, заявила, что на посту Генсека должно находиться беспристрастное лицо, защищающее устав ООН и первым подающим голос против массовых зверств. А Синирлиоглу под эти критерии, дескать, не подходит, потому что не признает надуманный "геноцид армян", а будучи постпредом Турции при ООН он - о ужас! - подписал письмо на имя Генсека, в котором совершенно справедливо утверждал, что события 1915 года не являются "геноцидом" и остаются предметом законных дебатов. Кроме того, во время 44-дневной войны он - еще раз ужаснемся - "посмел" говорить о том, что никаких сирийских наемников в составе Азербайджанской армии нет, хотя под давлением армянства это "уже подтвердили" ангажированные западные и российские СМИ.

На этом "грехи" турецкого кандидата не заканчиваются. Он, оказывается, мешал "футбольной дипломатии", обещал Пашиняну помочь в смещении католикоса и так далее.

Судя по истерике дашнаков, Синирлиоглу - это на самом деле очень подходящая кандидатура для того, чтобы возглавить ООН. Потому что умеет говорить правду. Да не в обиду всем прошлым и нынешним руководителям Организации будет сказано, но ООН стала абсолютно беззубой организацией потому, что ее руководители не имели никакого собственного мнения и совершали шаги, исходя из интересов и требований каких-то стран. Конечно, среди них нет Армении. Армения никто в масштабах ООН, но на решения организации влияют державы с крупнейшими армянскими диаспорами в своем составе. Те же США, где политики в большинстве пляшут под армянский "дудук", рассчитывая на голоса и гонорары богатой и наглой диаспоры, для которой нет никаких красных линий, когда хочется напакостить Турции или Азербайджану. Армянская диаспора для того и существует, чтобы гадить этим двум странам. Если бы не эта ненависть и не склеивающие индивидуумы армянской национальности мифы, эта биомасса давно бы распалась.

Но ненависти, тлеющей уже более ста лет по причине не оправдавшихся надежд армян, очень много и вряд ли стоит ожидать, что дашнакские носы перестанут соваться куда не следует. Правда, в один прекрасный день эти носы могут и защемить, если в руководстве международных организаций и парламентов будут политики, не разевающие рты на армянские подачки. И именно этого армянство очень боится.

Понятно, что представитель Турции не будет избран Генсеком ООН. Хотя бы потому, что на очереди сейчас другой регион мира. Но даже в случае нужной очередности проголосовать за него помешали бы все те же фобии.

Но армянство все равно не может быть спокойным, опасаясь каких-то неожиданностей. Поэтому спешит озвучить свою позицию и дать понять представителям стран, что им ой как плохо придется, если армянская диаспора на них рассердится. Во всяком случае, уже прозвучал всеармянский клич начать в своих странах кампании давления с целью заставить их голосовать против турецкой кандидатуры.

Ну, и вишенка на торте - армянство уже знает, каким должен быть новый Генсек ООН и никакого другого политика на этой должности не потерпит. Дашнаки недвусмысленно дали это понять членам Совбеза, указав, что следующий глава Организации должен иметь "подтвержденный опыт безоговорочной приверженности предотвращению геноцидов".

Еще раз повторим: представитель Турции с 99,9 процентной долей вероятности не будет избран Генеральным секретарем ООН. Но истерика дашнаков еще раз подтвердила любопытное наблюдение - тема "геноцида" уходит с мировой повестки. Она уходит, и армянство уже понимает, что больной скорее мертв, чем жив. Отсюда такая нервозность и истерика. Армянское нытье выходит из моды, оно никому больше не интересно. К нему прислушивались, когда мир был другим, теперь у него появились совсем другие заботы, и армянские сказки больше не в тренде. Требования дашнаков - это фактически агония "армянского вопроса".

Пока что в Америке кому-то еще нужны армянские голоса, а в европейских парламентах кто-то живет за счет армянских гонораров, но это тоже закончится. Эпоха лоббинга уходит. И это очень плохая новость для мирового армянства.