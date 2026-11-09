НАТО отправит в Абу-Даби «группу поддержки» для Украины

НАТО отправит в Абу-Даби главу офиса генерального секретаря альянса Марка Рютте Джофри ван Левена "для поддержки Украины" на переговорах. Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал Euronews.

"НАТО в Абу-Даби будет представлять начальник штаба Джофри ван Левен", - сообщил представитель Североатлантического альянса.

Европейский союз (ЕС) направит в Абу-Даби главу аппарата главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен Бьорна Зайберта и советника председателя Евросовета Антониу Кошты Анну-Марию Буру. Отмечается, что на переговорах будут присутствовать советники по национальной безопасности Франции, Германии и Великобритании.