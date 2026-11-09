Зафиксирован странный радиосигнал с другой планеты

Китайский радиотелескоп FAST зафиксировал странный радиосигнал с другой планеты, заинтересовавший специалистов по поиску внеземных цивилизаций. Об этом сообщает издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Запись была сделана еще в 2021 году, однако о результатах ее анализа было объявлено лишь недавно. Радиосигнал, получивший название NBS 260108, представлял собой стабильный тон одной частоты, которая равномерно смещалась со временем. Такие свойства нехарактерны для сигналов, порождаемых естественными процессами, и могут свидетельствовать о его искусственном происхождении.

Сигнал зафиксировали в наблюдениях звездной системы K2-155, которая находится в 238 световых годах от Земли. Считается, что в нее входят три суперземли - планеты, по размерам превосходящие Землю, но уступающие Нептуну и Урану. Одна из них расположена вблизи зоны обитаемости звезды.

Отчет об исследовании опубликован в научном журнале The Astronomical Journal.