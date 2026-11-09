Китай не стал торопиться с пошлинами на импорт из США

Власти Китая на два месяца приостановят вступление в силу дополнительной 24-процентной пошлины на американские товары. Об этом сообщило Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Тем не менее КНР продолжит взимать 10-процентный общий тариф на импорт из США. Кроме того, Китай воздержится до 10 января от специальных сборов с американских судов, заходящих в его порты.

Еще одним шагом Пекина стала приостановка еще на два месяца торговых и экспортных ограничений в отношении 27 американских компаний, а также санкций в отношении американских подразделений крупного южнокорейского судостроительного предприятия Hanwha Ocean.

Вместе с тем Китай заявил, что будет внимательно следить за планами США заменить введенные Вашингтоном чрезвычайные пошлины (отмененные Верховным судом ранее в этом году) пошлинами, введенными в соответствии со статьей 301 Закона о торговле.