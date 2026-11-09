https://news.day.az/officialchronicle/1873330.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась кадрами из Гаджигабульского района - ФОТО - ВИДЕО Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась публикацией из Гаджигабульского района. Как передает Day.Az, в публикации говорится: "Гаджигабульский район, по дороге в Баку. Природная Арка Победы.9.11.26".
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась кадрами из Гаджигабульского района - ФОТО - ВИДЕО
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась публикацией из Гаджигабульского района.
Как передает Day.Az, в публикации говорится: "Гаджигабульский район, по дороге в Баку. Природная Арка Победы.9.11.26".
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