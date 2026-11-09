https://news.day.az/hitech/1873307.html Мировые продажи чипов взлетели Мировые продажи чипов в сентябре подскочили почти в 2,5 раза (на 147%) относительно того же месяца прошлого года и составили $172,6 млрд, сообщается в пресс-релизе Ассоциации полупроводниковой промышленности (SIA), передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс. По сравнению с августом подъем составил 7,9% (с пересмотренных $160 млрд).

Мировые продажи чипов взлетели

Наука и технологии, 9 ноября 2026 19:16 (UTC +04:00) 148
Мировые продажи чипов взлетели

Мировые продажи чипов в сентябре подскочили почти в 2,5 раза (на 147%) относительно того же месяца прошлого года и составили $172,6 млрд, сообщается в пресс-релизе Ассоциации полупроводниковой промышленности (SIA), передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

По сравнению с августом подъем составил 7,9% (с пересмотренных $160 млрд). Рост в помесячном сравнении был зафиксирован девятнадцатый месяц подряд.

В третьем квартале поставки выросли на 24,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами - до $517,7 млрд.

"Мировой рынок чипов значительно вырос в течение третьего квартала: объем глобальных продаж увеличивался более чем на 20% кв/кв - и так происходит уже третий квартал подряд", - заявил президент и главный исполнительный директор SIA Майкл Роббинс, слова которого приводятся в сообщении.

"Показатели продаж полупроводников в годовом сравнении остаются высокими на всех основных региональных рынках, что подчеркивает глобальный охват отрасли и ее незаменимую роль в стимулировании инноваций, повышении производительности и укреплении экономической конкурентоспособности", - отметил он.

Продажи в Северной и Южной Америке в сентябре взлетели на 191,7% г/г, в Европе - на 102,5%, в Китае - на 124,9%, в Японии - на 73,4%, в Азиатско-Тихоокеанском и других регионах - на 141,4%.

Реализация чипов относительно августа выросла в Северной и Южной Америке на 11%, в Европе - на 8,1%, в Японии - на 8,7%, в КНР - на 4,2%, в АТР - на 6,9%.

SIA объединяет порядка 99% американских представителей полупроводниковой отрасли и около 66% производителей чипов из других стран.

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Эрдоган прибыл с официальным визитом в Азербайджан - ФОТО - ВИДЕО 8 ноября 13:51 (UTC+04), Официальная хроника 5 605
Мерц побил новый антирекорд 8 ноября 13:40 (UTC+04), В мире 1 595
Партия националистического движения Турции поздравила Азербайджан с Днем Победы - ФОТО - ВИДЕО 8 ноября 13:29 (UTC+04), Политика 1 672
Азербайджанские волонтеры провели флешмоб в честь Дня Победы - ВИДЕО 8 ноября 13:20 (UTC+04), Общество 770
Завтра в Баку пойдет дождь - ПРОГНОЗ 8 ноября 13:12 (UTC+04), Общество 1 038
Закир Гасанов поздравил военнослужащих с Днем Победы 8 ноября 13:05 (UTC+04), Политика 1 651
Президент Ильхам Алиев: Высоко оцениваем непоколебимую солидарность Пакистана - ФОТО 8 ноября 13:02 (UTC+04), Официальная хроника 5 566
Президент Ильхам Алиев: Я открыл окна здания бывшей исполнительной власти в Ханкенди, чтобы оттуда выветрился дьявольский дух 8 ноября 12:57 (UTC+04), Официальная хроника 842
Президент Казахстана направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву 8 ноября 12:55 (UTC+04), Официальная хроника 5 644
Президент Ильхам Алиев: Освобождение Шуши фактически предопределило исход Второй Карабахской войны 8 ноября 12:52 (UTC+04), Официальная хроника 697
Инфантино отказался от расширения чемпионата мира 8 ноября 12:45 (UTC+04), Спорт 740
Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан – сильное государство, не зависящее ни от кого ни с политической, ни с экономической, ни с военной точки зрения 8 ноября 12:38 (UTC+04), Официальная хроника 753
Президент Ильхам Алиев: В ходе боевых действий во время 44-дневной Отечественной войны свыше 300 городов и сел были освобождены от врага 8 ноября 12:36 (UTC+04), Официальная хроника 812
В Нью-Йорке прошли масштабные протесты - ВИДЕО 8 ноября 12:32 (UTC+04), В мире 1 629
Президент Ильхам Алиев: Мы должны быть такими сильными, чтобы никому и в голову не пришло причинить Азербайджану вред! - ВИДЕО 8 ноября 12:26 (UTC+04), Официальная хроника 4 603
Президент Ильхам Алиев: Царящую сегодня в Азербайджане общественно-политическую стабильность редко можно встретить в сегодняшнем мире - ВИДЕО 8 ноября 12:23 (UTC+04), Официальная хроника 764
Президент Ильхам Алиев: Идеология азербайджанства – это философия, лежащая в основе всех наших успехов - ВИДЕО 8 ноября 12:20 (UTC+04), Официальная хроника 8 368
Президент Ильхам Алиев: Сегодня военные преступники понесли заслуженное наказание - ВИДЕО 8 ноября 12:18 (UTC+04), Официальная хроника 731
Президент Ильхам Алиев: Наши национально-духовные ценности для нас превыше всего - ВИДЕО 8 ноября 12:18 (UTC+04), Официальная хроника 702
Президент Ильхам Алиев: В Ханкенди тоже будет Музей Победы - ВИДЕО 8 ноября 12:16 (UTC+04), Официальная хроника 706
Президент Ильхам Алиев: Азербайджанский народ никогда не собирался мириться с оккупацией 8 ноября 12:13 (UTC+04), Официальная хроника 653
Президент Ильхам Алиев: 44-дневная Отечественная война – наша славная история 8 ноября 12:12 (UTC+04), Официальная хроника 9 391
Президент Ильхам Алиев: Сегодня мы строим и созидаем в освобожденном Карабахе - ВИДЕО 8 ноября 12:10 (UTC+04), Официальная хроника 8 387
Президент Ильхам Алиев: Главный путь, ведущий к Победе, пролегал через сердца нашего народа, наших солдат и офицеров - ВИДЕО 8 ноября 12:08 (UTC+04), Официальная хроника 7 859
Президент Ильхам Алиев: В Отечественной войне азербайджанский народ продемонстрировал всему миру свои моральные качества - ВИДЕО 8 ноября 12:05 (UTC+04), Официальная хроника 9 499
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с Днем Победы - ФОТО - ВИДЕО 8 ноября 12:00 (UTC+04), Официальная хроника 17 287
Данные о количестве услуг, оказанных семьям шехидов и ветеранам 8 ноября 11:47 (UTC+04), Общество 732
Руководство Минобороны почтило память Общенационального лидера и шехидов - ФОТО 8 ноября 11:35 (UTC+04), Политика 1 699
8 Ноября - это историческое свидетельство мужества, стойкости и самоотверженности азербайджанского народа - Шахбаз Шариф 8 ноября 11:32 (UTC+04), Политика 1 741
Более 20 человек пострадали при землетрясении в Японии - ВИДЕО 8 ноября 11:28 (UTC+04), В мире 1 720
22 года служил Родине, последний бой принял в Лачине: история жизни погибшего офицера - ФОТО 8 ноября 11:22 (UTC+04), Общество 745
Президент Ильхам Алиев выступит с обращением к азербайджанскому народу из города Ханкенди по случаю Дня Победы 8 ноября 11:15 (UTC+04), Официальная хроника 7 042
Официальные лица государства и правительства посетили Парк Победы в Баку - ФОТО 8 ноября 11:07 (UTC+04), Политика 6 379
В столице Колумбии разместили баннер в честь Победы Азербайджана - ФОТО 8 ноября 11:02 (UTC+04), Политика 1 743
Zəfərimiz Azərbaycanın milli iradəsinin və dövlət qətiyyətinin nəticəsidir - Kamaləddin Qafarov 8 ноября 11:00 (UTC+04), Azərbaycanca 1 692
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