В Европе заканчиваются ракеты-перехватчики для систем Patriot

Запасы ракет-перехватчиков PAC-2 и PAC-3 для американских зенитно-ракетных комплексов Patriot в европейских странах находятся на минимальном уровне. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, армии стран ЕС неохотно передают ЗРК Украине без гарантий со стороны США о пополнении арсеналов, а одобренная американским президентом Дональдом Трампом продажа Киеву ракет на $2,1 млрд не станет быстрым решением проблемы.

Ранее Bloomberg сообщало, что союзники США по НАТО опасаются задержек в поставках ракет и средств противовоздушной обороны, поскольку Вашингтон исчерпал собственные арсеналы в ходе боевых действий против Ирана. Отставание может затянуться до 5 лет, затронув ряд европейских стран. Решение Пентагона в приоритетном порядке пополнять собственные арсеналы также затрудняет попытки Украины добиться от США поставок большего числа ракет-перехватчиков для систем Patriot, отметило агентство.