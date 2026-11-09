https://news.day.az/world/1873320.html В Испании требуют расследовать случаи насилия над детьми в TikTok Правительство Испании просит прокуратуру начать расследование из-за сведений с публикацией в TikTok видео с предполагаемым контентом, связанным с сексуальным злоупотреблением в отношении несовершеннолетних. Об этом заявила министр по делам молодежи и детей Сира Рего, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В Испании требуют расследовать случаи насилия над детьми в TikTok

В мире, 9 ноября 2026 20:00 (UTC +04:00) 414
В Испании требуют расследовать случаи насилия над детьми в TikTok

Правительство Испании просит прокуратуру начать расследование из-за сведений с публикацией в TikTok видео с предполагаемым контентом, связанным с сексуальным злоупотреблением в отношении несовершеннолетних. Об этом заявила министр по делам молодежи и детей Сира Рего, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее фонд Maldita.es сообщил, что обнаружил в соцсети более 1 тыс. таких записей и снимков. "Факты, задокументированные Maldita.es о сексуальном злоупотреблении в отношении несовершеннолетних в TikTok, чрезвычайно серьезны, - написала глава ведомства в соцсети Bluesky. - Министерство по делам молодежи и детей попросило прокуратуру начать расследование, и мы также попросили о срочной встрече с представителями платформы в Испании".

Кроме того, по версии агентства EFE, ведомство также допустило возможность приостановки работы TikTok в Испании. 

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Президент Ильхам Алиев: Высоко оцениваем непоколебимую солидарность Пакистана - ФОТО 8 ноября 13:02 (UTC+04), Официальная хроника 5 574
Президент Ильхам Алиев: Я открыл окна здания бывшей исполнительной власти в Ханкенди, чтобы оттуда выветрился дьявольский дух 8 ноября 12:57 (UTC+04), Официальная хроника 854
Президент Казахстана направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву 8 ноября 12:55 (UTC+04), Официальная хроника 5 653
Президент Ильхам Алиев: Освобождение Шуши фактически предопределило исход Второй Карабахской войны 8 ноября 12:52 (UTC+04), Официальная хроника 707
Инфантино отказался от расширения чемпионата мира 8 ноября 12:45 (UTC+04), Спорт 754
Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан – сильное государство, не зависящее ни от кого ни с политической, ни с экономической, ни с военной точки зрения 8 ноября 12:38 (UTC+04), Официальная хроника 762
Президент Ильхам Алиев: В ходе боевых действий во время 44-дневной Отечественной войны свыше 300 городов и сел были освобождены от врага 8 ноября 12:36 (UTC+04), Официальная хроника 825
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Президент Ильхам Алиев: Мы должны быть такими сильными, чтобы никому и в голову не пришло причинить Азербайджану вред! - ВИДЕО 8 ноября 12:26 (UTC+04), Официальная хроника 4 614
Президент Ильхам Алиев: Царящую сегодня в Азербайджане общественно-политическую стабильность редко можно встретить в сегодняшнем мире - ВИДЕО 8 ноября 12:23 (UTC+04), Официальная хроника 774
Президент Ильхам Алиев: Идеология азербайджанства – это философия, лежащая в основе всех наших успехов - ВИДЕО 8 ноября 12:20 (UTC+04), Официальная хроника 8 379
Президент Ильхам Алиев: Сегодня военные преступники понесли заслуженное наказание - ВИДЕО 8 ноября 12:18 (UTC+04), Официальная хроника 741
Президент Ильхам Алиев: Наши национально-духовные ценности для нас превыше всего - ВИДЕО 8 ноября 12:18 (UTC+04), Официальная хроника 713
Президент Ильхам Алиев: В Ханкенди тоже будет Музей Победы - ВИДЕО 8 ноября 12:16 (UTC+04), Официальная хроника 717
Президент Ильхам Алиев: Азербайджанский народ никогда не собирался мириться с оккупацией 8 ноября 12:13 (UTC+04), Официальная хроника 662
Президент Ильхам Алиев: 44-дневная Отечественная война – наша славная история 8 ноября 12:12 (UTC+04), Официальная хроника 9 402
Президент Ильхам Алиев: Сегодня мы строим и созидаем в освобожденном Карабахе - ВИДЕО 8 ноября 12:10 (UTC+04), Официальная хроника 8 398
Президент Ильхам Алиев: Главный путь, ведущий к Победе, пролегал через сердца нашего народа, наших солдат и офицеров - ВИДЕО 8 ноября 12:08 (UTC+04), Официальная хроника 7 869
Президент Ильхам Алиев: В Отечественной войне азербайджанский народ продемонстрировал всему миру свои моральные качества - ВИДЕО 8 ноября 12:05 (UTC+04), Официальная хроника 9 510
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с Днем Победы - ФОТО - ВИДЕО 8 ноября 12:00 (UTC+04), Официальная хроника 17 300
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