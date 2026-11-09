В Испании требуют расследовать случаи насилия над детьми в TikTok

Правительство Испании просит прокуратуру начать расследование из-за сведений с публикацией в TikTok видео с предполагаемым контентом, связанным с сексуальным злоупотреблением в отношении несовершеннолетних. Об этом заявила министр по делам молодежи и детей Сира Рего, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее фонд Maldita.es сообщил, что обнаружил в соцсети более 1 тыс. таких записей и снимков. "Факты, задокументированные Maldita.es о сексуальном злоупотреблении в отношении несовершеннолетних в TikTok, чрезвычайно серьезны, - написала глава ведомства в соцсети Bluesky. - Министерство по делам молодежи и детей попросило прокуратуру начать расследование, и мы также попросили о срочной встрече с представителями платформы в Испании".

Кроме того, по версии агентства EFE, ведомство также допустило возможность приостановки работы TikTok в Испании.