Мавзолеи Келехана - Каменная память истории - ФОТО - ВИДЕО

Село Келехана Шамахинского района. Этот населенный пункт является одним из мест, вызывающих интерес как местных, так и иностранных туристов во все времена года. Главная же достопримечательность села - комплекс мавзолеев Келехана, относящийся к XVII веку.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, чтобы добраться до села, мы сворачиваем с автодороги Баку-Шамахы-Евлах и движемся в направлении села Гёйляр. Примерно через 9 км прибываем в село Келехана.

Комплекс, расположенный в 9 км к югу от города Шамахы на территории площадью 4,6 гектара, состоит из девяти мавзолеев. Предполагается, что они были возведены в середине XVII века. Некоторые исследователи отмечают, что все мавзолеи были построены одновременно и одним архитектором.

Мавзолеи, выполненные в форме восьмигранной призмы, возведены из рудного камня. Края входных порталов украшены изящными каменными наличниками. Внутри привлекают внимание полы, выложенные аглайными плитами, и расположенные в центре квадратные камни высотой 35-40 сантиметров.

Хотя у входа в мавзолеи встречаются резные изображения, надпись сохранилась только на одной из них. В надписи сообщается, что памятник был возведен военачальником Амиром Али оглу Абдулазимом, в 1074 году по хиджре, то есть в 1663-1664 годах. Отмечается, что в этом мавзолее захоронен шейх Ибрагим оглу Амир Ахмед.

Древнее кладбище вокруг комплекса также представляет исторический интерес. Здесь находится множество надгробных сундуков с высеченными надписями.

Несколько из них в середине прошлого века были перевезены в Баку и в настоящее время экспонируются на площади перед Девичьей башней.

Пять из девяти мавзолеев обнесены оградой. Все входы обращены на восток.

Сегодня мавзолеи Келехана, будучи ценным образцом Ширвано-абшеронской архитектурной школы, хранят богатое историческое наследие Азербайджана.