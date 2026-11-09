https://news.day.az/politics/1873333.html Азербайджан выразил соболезнования Турции Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) выразило соболезнования Турции. Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении, распространенном МИД Азербайджана. "Новость о человеческих жертвах и пострадавших в результате взрыва на фабрике в турецком городе Измир глубоко опечалила нас.
Азербайджан выразил соболезнования Турции
Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) выразило соболезнования Турции.
Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении, распространенном МИД Азербайджана.
"Новость о человеческих жертвах и пострадавших в результате взрыва на фабрике в турецком городе Измир глубоко опечалила нас. Выражаем искренние соболезнования семьям и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Выражаем глубокие соболезнования братскому государству и народу Турции в связи с этой трагедией", - говорится в заявлении.
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