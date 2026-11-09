Песни Победы в исполнении детей – в Баку состоялся праздничный концерт - ФОТО

В Азербайджанской государственной детской филармонии состоялась концертная программа, посвящённая исторической Победе, одержанной в 44-дневной Отечественной войне.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении пресс-службы филармонии.

Перед началом концертной программы была отмечена историческая значимость Дня Победы и его место в национальной памяти. Память шехидов, погибших за территориальную целостность Родины, почтили минутой молчания.

В ходе открытия мероприятия было отмечено, что эта великая Победа золотыми буквами вписана в историю благодаря героизму азербайджанской армии под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева и единству народа. . Подчёркивалось, что 8 Ноября - День Победы - является воплощением национальной гордости, несгибаемой воли азербайджанского народа.

Азербайджанская государственная детская филармония ежегодно отмечает эту знаменательную дату с особой гордостью и торжественностью, представляя мероприятия, посвящённые Родине, национальным ценностям и героической истории страны.

Концерт посетили известные деятели музыкального искусства, представители дипломатических миссий и другие гости.

В концертной программе приняли участие солисты филармонии, детская хоровая капелла (художественный руководитель - Наала Барателия, дирижёр - Лейла Мурадзаде), ансамбль народных инструментов "Садаф" (художественный руководитель - Гонча Мехтиева, преподаватель мугама - Эльбрус Нифтилиев), ансамбль нагаристов (художественный руководитель - Махмуд Салах, дирижёр - Ниса Салах Аббасова), класс вокала (преподаватель - Лейла Асланова), детский фольклорный ансамбль песни и танца (художественные руководители - Нигяр Зейналова и Мухаммед Гулиев, преподаватель-хореограф - Гюнель Тахмазова), а также детский хор "Сада" (художественный руководитель - Айсель Мехдизаде).

Главный режиссёр концерта - Гюнай Саттар, режиссёр-постановщик - Насими Алиев.

В рамках мероприятия также была организована выставка работ художников "Art Studio", действующей при филармонии. В экспозицию вошли произведения, посвящённые Родине и героической тематике.

Концертная программа завершилась народным танцем "Яллы", символизирующим единство, солидарность и национальный дух азербайджанского народа.

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