Тегеран решил обидеться на Баку

Автор: Али Гасымов

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Бегаи, похоже, решил, что для защиты 14 граждан от объявления персонами нон грата достаточно предъявить два "убойных" аргумента: они, видите ли, не дипломаты и вообще не находились на территории Азербайджана. Видимо, в Тегеране полагают, что отсутствие дипломатического паспорта автоматически освобождает от ответственности за собственные заявления и выходки.

Впрочем, Тегеран, похоже, решил обидеться на Баку, так и не поняв или сделав вид, что не понимает, за что именно эти 14 человек оказались в списке нежелательных лиц. Баку отреагировал на вполне конкретные действия и заявления: оскорбления в адрес Азербайджана, его народа и руководства, пропаганду религиозного радикализма, разжигание вражды и призывы к насильственной смене власти. Каждый из этих лиц своими словами и поступками вполне самостоятельно заработал себе место в этом списке. Никто их туда по ошибке не записывал.

Но Бегаи, видимо, считает, что если человек не носит дипломатический паспорт, то ему автоматически выдается еще и индульгенция на вмешательство во внутренние дела соседней страны. Интересная правовая концепция. По ней можно оскорблять чужое государство, раздавать политические указания, подстрекать к беспорядкам, разжигать религиозную рознь, а потом удивляться: почему это нас записали в нежелательные лица? Мы же не дипломаты!

А с каких пор дипломатический статус стал обязательным условием для того, чтобы государство могло ограничить въезд иностранного гражданина? Персонами нон грата объявляют не только дипломатов. Для остальных иностранных граждан существует вполне понятный механизм запрета на въезд. И Азербайджан воспользовался своим суверенным правом.

Баку никому не обязан объяснять, почему не желает видеть на своей территории людей, которые позволяют себе подобные выходки. Тем более не обязан получать на это разрешение у Тегерана.

Официальный представитель также сообщил об официальном протесте и пообещал дальнейшие ответные шаги. Что ж, право Ирана выражать недовольство никто не оспаривает. Но протестами трудно отменить последствия собственных действий. И уж тем более трудно заставить соседнее государство терпеть то, что в Тегеране почему-то считают допустимым. Есть простое правило добрососедства: уважайте суверенитет соседней страны, ее законы, государственные институты и народ. Тогда и поводов для подобных дипломатических объяснений будет значительно меньше.

А пока господину Бегаи стоило бы объяснить своим соотечественникам одну нехитрую вещь: отсутствие дипломатического паспорта не дает права на дипломатическую безнаказанность.