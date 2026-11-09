https://news.day.az/world/1873343.html Инциденты у Белого дома, есть задержанные - ВИДЕО Два человека арестованы после инцидентов возле Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на Fox News. Секретная служба США временно закрыла доступ к Белому дому.
Инциденты у Белого дома, есть задержанные - ВИДЕО
Два человека арестованы после инцидентов возле Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на Fox News. Секретная служба США временно закрыла доступ к Белому дому.
Инциденты произошли почти одновременно: один человек выехал на машине на тротуар и сбил дорожный знак у парка Лафайет перед президентской резиденцией, а другой перепрыгнул через ограждение там же.
Водитель вел себя агрессивно и оказал сопротивление при задержании. Спецслужбы проверили автомобиль на наличие взрывчатки, близлежащие улицы перекрыли примерно на полчаса. Связь между двумя инцидентами пока не подтверждена.
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