https://news.day.az/world/1873343.html Инциденты у Белого дома, есть задержанные - ВИДЕО Два человека арестованы после инцидентов возле Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на Fox News. Секретная служба США временно закрыла доступ к Белому дому.

Инциденты у Белого дома, есть задержанные - ВИДЕО

В мире, 9 ноября 2026 23:28 (UTC +04:00) 361
Инциденты у Белого дома,

Два человека арестованы после инцидентов возле Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на Fox News. Секретная служба США временно закрыла доступ к Белому дому.

Инциденты произошли почти одновременно: один человек выехал на машине на тротуар и сбил дорожный знак у парка Лафайет перед президентской резиденцией, а другой перепрыгнул через ограждение там же. 

Водитель вел себя агрессивно и оказал сопротивление при задержании. Спецслужбы проверили автомобиль на наличие взрывчатки, близлежащие улицы перекрыли примерно на полчаса. Связь между двумя инцидентами пока не подтверждена.

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В США автомобиль протаранил 30 велосипедистов - ВИДЕО 8 ноября 15:50 (UTC+04), В мире 1 773
Сегодня отношения Турции и Азербайджана отражают общие стратегические интересы и цели всего региона - главред Azernews - ВИДЕО 8 ноября 15:38 (UTC+04), Политика 1 714
В Гянджинской государственной филармонии состоялся концерт "Песнь Победы" - ФОТО 8 ноября 15:33 (UTC+04), Культура 768
Президент Турции поделился публикацией в связи с Днем Победы Азербайджана - ФОТО 8 ноября 15:28 (UTC+04), Политика 1 748
В аккаунтах Президента Ильхама Алиева в социальных сетях опубликованы кадры об официальном визите Президента Турции в Азербайджан - ВИДЕО 8 ноября 15:23 (UTC+04), Официальная хроника 9 264
Жители Азербайджана чтят память шехидов на Военном мемориальном кладбище в День Победы - ФОТО 8 ноября 15:18 (UTC+04), Общество 764
Врач-хирург рассказал о спасении раненых во время 44-дневной Отечественной войны - ФОТО 8 ноября 15:13 (UTC+04), Общество 863
В Баварии призвали вернуть обязательный воинский призыв в Германии 8 ноября 15:09 (UTC+04), В мире 1 699
В Шуше состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в формате "один на один" - ФОТО - ВИДЕО 8 ноября 14:58 (UTC+04), Официальная хроника 5 629
Мать шехида Асада Асадли рассказала о последнем звонке сына с фронта 8 ноября 14:54 (UTC+04), Общество 714
В Губе столкнулись ГАЗ и Haval, есть пострадавшие 8 ноября 14:50 (UTC+04), Общество 763
В Шуше состоялась церемония официальной встречи Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана - ФОТО - ВИДЕО 8 ноября 14:39 (UTC+04), Официальная хроника 5 834
МИД Северного Кипра поздравил Азербайджан с Днем Победы 8 ноября 14:35 (UTC+04), Политика 1 728
Сельджан Махсудова заняла шестое место на чемпионате мира в Китае 8 ноября 14:32 (UTC+04), Спорт 748
Мевлют Чавушоглу поздравил Азербайджан с Днем Победы - ФОТО 8 ноября 14:27 (UTC+04), Политика 1 808
Xocalıya qayıdışım Qələbənin ən gözəl nümunəsidir – Kənan Hümbətov 8 ноября 14:17 (UTC+04), Azərbaycanca 1 698
Европа начала рекордными темпами расходовать запасы газа 8 ноября 14:15 (UTC+04), В мире 1 753
Mövlud Çavuşoğlu Azərbaycanı təbrik edib 8 ноября 14:13 (UTC+04), Azərbaycanca 1 731
Танец за пределами возможного - Английский национальный балет в Баку - ФОТО 8 ноября 14:03 (UTC+04), Культура 851
Эрдоган прибыл с официальным визитом в Азербайджан - ФОТО - ВИДЕО 8 ноября 13:51 (UTC+04), Официальная хроника 5 633
Мерц побил новый антирекорд 8 ноября 13:40 (UTC+04), В мире 1 758
Партия националистического движения Турции поздравила Азербайджан с Днем Победы - ФОТО - ВИДЕО 8 ноября 13:29 (UTC+04), Политика 1 838
Азербайджанские волонтеры провели флешмоб в честь Дня Победы - ВИДЕО 8 ноября 13:20 (UTC+04), Общество 801
Завтра в Баку пойдет дождь - ПРОГНОЗ 8 ноября 13:12 (UTC+04), Общество 1 068
Закир Гасанов поздравил военнослужащих с Днем Победы 8 ноября 13:05 (UTC+04), Политика 1 811
Президент Ильхам Алиев: Высоко оцениваем непоколебимую солидарность Пакистана - ФОТО 8 ноября 13:02 (UTC+04), Официальная хроника 5 589
Президент Ильхам Алиев: Я открыл окна здания бывшей исполнительной власти в Ханкенди, чтобы оттуда выветрился дьявольский дух 8 ноября 12:57 (UTC+04), Официальная хроника 876
Президент Казахстана направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву 8 ноября 12:55 (UTC+04), Официальная хроника 5 667
Президент Ильхам Алиев: Освобождение Шуши фактически предопределило исход Второй Карабахской войны 8 ноября 12:52 (UTC+04), Официальная хроника 721
Инфантино отказался от расширения чемпионата мира 8 ноября 12:45 (UTC+04), Спорт 775
Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан – сильное государство, не зависящее ни от кого ни с политической, ни с экономической, ни с военной точки зрения 8 ноября 12:38 (UTC+04), Официальная хроника 777
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