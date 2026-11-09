Инциденты у Белого дома, есть задержанные - ВИДЕО

Два человека арестованы после инцидентов возле Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на Fox News. Секретная служба США временно закрыла доступ к Белому дому.

Инциденты произошли почти одновременно: один человек выехал на машине на тротуар и сбил дорожный знак у парка Лафайет перед президентской резиденцией, а другой перепрыгнул через ограждение там же.

Водитель вел себя агрессивно и оказал сопротивление при задержании. Спецслужбы проверили автомобиль на наличие взрывчатки, близлежащие улицы перекрыли примерно на полчаса. Связь между двумя инцидентами пока не подтверждена.