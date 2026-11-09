https://news.day.az/sport/1873342.html Азербайджанская боксерша вышла в полуфинал Олимпиады в Дакаре Азербайджанская боксерша Гюляр Гусейнова успешно стартовала на IV летних юношеских Олимпийских играх, проходящих в столице Сенегала Дакаре. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, выступающая в весовой категории до 51 кг спортсменка одержала победу в первом поединке и пробилась в полуфинал турнира.
Азербайджанская боксерша вышла в полуфинал Олимпиады в Дакаре
Азербайджанская боксерша Гюляр Гусейнова успешно стартовала на IV летних юношеских Олимпийских играх, проходящих в столице Сенегала Дакаре.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, выступающая в весовой категории до 51 кг спортсменка одержала победу в первом поединке и пробилась в полуфинал турнира.
Таким образом, Гусейнова гарантировала себе как минимум бронзовую медаль соревнований.
Отметим, что финальные поединки боксерского турнира состоятся 12 ноября, когда и определятся обладатели наград.
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