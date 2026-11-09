Азербайджанская боксерша вышла в полуфинал Олимпиады в Дакаре

Азербайджанская боксерша Гюляр Гусейнова успешно стартовала на IV летних юношеских Олимпийских играх, проходящих в столице Сенегала Дакаре.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, выступающая в весовой категории до 51 кг спортсменка одержала победу в первом поединке и пробилась в полуфинал турнира.

Таким образом, Гусейнова гарантировала себе как минимум бронзовую медаль соревнований.

Отметим, что финальные поединки боксерского турнира состоятся 12 ноября, когда и определятся обладатели наград.