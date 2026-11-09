https://news.day.az/world/1873340.html Украина уделит большое внимание на переговорах в Абу-Даби обменам военнопленными Украина уделит большое внимание на переговорах в Абу-Даби обменам военнопленными. Как передает Day.Az, об этом сказал глава офиса президента Украины Кирилл Буданов. "Направляюсь в Абу-Даби в составе украинской делегации для участия в переговорах. Большое внимание планируем уделить гуманитарному направлению.
Украина уделит большое внимание на переговорах в Абу-Даби обменам военнопленными
Украина уделит большое внимание на переговорах в Абу-Даби обменам военнопленными.
Как передает Day.Az, об этом сказал глава офиса президента Украины Кирилл Буданов.
"Направляюсь в Абу-Даби в составе украинской делегации для участия в переговорах. Большое внимание планируем уделить гуманитарному направлению. Необходимо активизировать обмены военнопленными. Рассчитываю, что диалог в ОАЭ принесет практические результаты и мы сможем договориться о следующих этапах возвращения наших людей домой", - сообщил глава офиса президента Украины Буданов.
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