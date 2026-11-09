Меган Маркл отказалась выступать в Европарламенте

Жена британского принца Гарри герцогиня Сассекская Меган отказалась выступать в Европарламенте после того, как в США был задержан ее отец по обвинению в хранении детской порнографии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Sky News.

10 ноября герцог и герцогиня Сассекские должны были выступить в Европарламенте с совместной речью, посвященной безопасности детей в соцсетях. По информации Sky News, Меган "прямо сейчас не чувствует себя достаточно сильной в эмоциональном плане, чтобы выступать на публике". Предполагается, что она будет присутствовать на мероприятии, однако речь произнесет исключительно принц Гарри.

6 ноября стало известно о задержании отца Меган Томаса Маркла по делу о хранении детской порнографии. Позднее 82-летний мужчина был отпущен под обязательство являться на судебные заседания. Как писала газета The Daily Mail, герцогиня Сассекская уже несколько лет не поддерживает отношения с отцом.