https://news.day.az/politics/1873337.html В Карабахе продолжаются масштабные восстановительные работы - Эрдоган Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции после заседания Кабинета министров затронул тему восстановительных и реконструкционных работ, проводимых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend. Он отметил, что в Карабахе продолжаются масштабные восстановительные работы.
В Карабахе продолжаются масштабные восстановительные работы - Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции после заседания Кабинета министров затронул тему восстановительных и реконструкционных работ, проводимых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Он отметил, что в Карабахе продолжаются масштабные восстановительные работы.
По словам турецкого лидера, в настоящее время в Карабахе царит атмосфера мира, а Турция оказывает Азербайджану всестороннюю поддержку в этом процессе.
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