В Карабахе продолжаются масштабные восстановительные работы - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции после заседания Кабинета министров затронул тему восстановительных и реконструкционных работ, проводимых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что в Карабахе продолжаются масштабные восстановительные работы.

По словам турецкого лидера, в настоящее время в Карабахе царит атмосфера мира, а Турция оказывает Азербайджану всестороннюю поддержку в этом процессе.