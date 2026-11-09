https://news.day.az/world/1873336.html Франция обвиняет КСИР в кибератаке Корпус стражей Исламской революции (КСИР) несет ответственность за кибератаки, совершенные в октябре против холодильных установок супермаркетов во Франции. Как передает Day.Az, об этом заявил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.
Франция обвиняет КСИР в кибератаке
Корпус стражей Исламской революции (КСИР) несет ответственность за кибератаки, совершенные в октябре против холодильных установок супермаркетов во Франции.
Как передает Day.Az, об этом заявил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.
"Мы примем санкции на европейском уровне против всех, кто несет ответственность за это нападение", - отметил он.
Ранее французские СМИ сообщили, что спецслужбы страны идентифицировали Иран как организатора вышеупомянутой кибератаки. Отмечалось, что личность инициатора еще не известна, расследование продолжается.
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