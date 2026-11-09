Франция обвиняет КСИР в кибератаке

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) несет ответственность за кибератаки, совершенные в октябре против холодильных установок супермаркетов во Франции.

Как передает Day.Az, об этом заявил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.

"Мы примем санкции на европейском уровне против всех, кто несет ответственность за это нападение", - отметил он.

Ранее французские СМИ сообщили, что спецслужбы страны идентифицировали Иран как организатора вышеупомянутой кибератаки. Отмечалось, что личность инициатора еще не известна, расследование продолжается.