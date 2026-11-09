Азербайджан намерен достичь нулевых выбросов в транспорте к 2060 году

Азербайджан нацелен на сокращение выбросов парниковых газов в транспортном секторе на 40 процентов к 2035 году и достижение уровня чистых нулевых выбросов к 2060 году. С этой целью предусматриваются перевод грузоперевозок с автомобильных дорог на железные дороги, расширение сети общественного транспорта, увеличение количества электромобилей и внедрение альтернативных видов топлива.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщается в Стратегии долгосрочного низкоуглеродного развития Азербайджана.

Согласно стратегии, транспортный сектор является одним из важных направлений экономики страны и обеспечивает около 6 процентов ВВП. Вместе с тем сектор остается одним из основных источников выбросов парниковых газов в атмосферу.

Так, в 2022 году выбросы парниковых газов от транспортного сектора Азербайджана составили 9,3 миллиона тонн в эквиваленте CO2. Это составило 13 процентов от общего объема выбросов по стране. Основная доля в выбросах транспортного сектора пришлась на автомобильный транспорт. Так, автомобильный транспорт сформировал 92 процента выбросов по сектору в объеме 8,6 миллиона тонн в эквиваленте CO2. Доля внутренней авиации составила 5 процентов, или 0,5 миллиона тонн, внутреннего морского транспорта - 2 процента, а железных дорог - 1 процент.

В стратегии декарбонизация транспортного сектора определена по трем основным направлениям. К ним относятся сокращение расстояния, преодолеваемого автомобильным транспортом, повышение энергоэффективности транспортных средств и переход на более чистые источники топлива, а также расширение доли общественного транспорта.

В этом направлении в первую очередь планируется перевод грузоперевозок с автомобильного транспорта на железные дороги. В документе подчеркивается, что железнодорожный транспорт, особенно поезда, работающие на электроэнергии, полученной из возобновляемых источников энергии, создают меньше выбросов по сравнению с грузовыми автомобилями. Отмечается, что возможность грузовых поездов перевозить больше грузов за один рейс создаст условия для снижения расхода топлива и общих выбросов.

Перевод грузоперевозок автомобилями на железные дороги - одна из главных целей

Одним из направлений, которому в стратегии уделено особое внимание, является перевод грузоперевозок с автомобильного транспорта на железные дороги. С этой целью к 2035 году предусматриваются расширение железнодорожной сети, увеличение использования ее возможностей и повышение доли железнодорожного транспорта в грузоперевозках.

Согласно документу, постепенное перенаправление грузов, перевозимых грузовыми автомобилями, на железнодорожный транспорт позволит снизить как расход топлива, так и выбросы парниковых газов в атмосферу. Это связано с тем, что грузовые поезда увеличивают эффективность перевозок, перевозя более крупные объемы грузов за один рейс. Поезда, работающие на электроэнергии из возобновляемых источников энергии, считаются с этой точки зрения более экологически эффективным транспортным средством.

Продолжение этого процесса в долгосрочной перспективе и перевод грузовых автомобилей на железнодорожный транспорт планируются к 2060 году. Таким образом, изменение структуры грузоперевозок станет одной из основных мер по сокращению выбросов в транспортном секторе Азербайджана.

Другим важным направлением является расширение и модернизация общественного транспорта. До 2035 года предусматривается развитие сетей общественного транспорта, включая автобусы, поезда и метро, продвижение решений микромобильности и более широкий переход пассажироперевозок на общественный транспорт. В долгосрочной же перспективе нацеливаются на повышение доступности общественного транспорта и снижение зависимости от личных автомобилей.

Определены конкретные цели по электрификации

В стратегии электрификация транспортного сектора указывается как один из основных механизмов декарбонизации. Планируется, что на начальном этапе этот процесс начнется с легковых автомобилей и автобусов, а затем охватит грузовые автомобили и другие транспортные средства.

К 2035 году предусматриваются увеличение доли электромобилей в парке легковых автомобилей, расширение количества автобусов, работающих на электричестве, и повышение доли электрических транспортных средств в парке грузовых автомобилей. С этой целью планируются также увеличение инвестиций в зарядную инфраструктуру и применение различных программ стимулирования.

К 2060 году определены более широкие цели по электрификации. Так, предусматривается доведение доли транспортных средств, работающих на электричестве и альтернативных источниках энергии, в парке пассажирских автомобилей до 100 процентов, а также полная электрификация автобусов, используемых в городских и межрайонных пассажироперевозках.

В то же время планируется доведение доли транспортных средств, работающих на электричестве и других альтернативных источниках энергии, включая гибридные автомобили, в парке грузоперевозок до 75 процентов, а в других категориях дорожного транспорта - повышение доли электромобилей до 100 процентов.

Полная электрификация железнодорожной сети также входит в число основных целей, поставленных к 2060 году. Наряду с этим, предусматривается оценка возможностей поэтапной замены наземного обслуживающего оборудования и служебных автомобилей в аэропортах альтернативными, работающими на электроэнергии.

Переход на альтернативные виды топлива в авиации и морском транспорте

В документе особое внимание уделено также применению биотоплива для сокращения выбросов во всех сегментах транспортного сектора.

Согласно стратегии, в переходный период планируется добавление смесей биотоплива к традиционным видам топлива, используемым на дорожном транспорте, в авиации и морском транспорте. Такой подход позволит сократить долю компонентов топлива с более высокими выбросами.

В авиационном секторе предусматривается поэтапное внедрение устойчивого авиационного топлива (SAF). Отмечается, что это внесет вклад в сокращение авиационных выбросов. Его применение будет расширяться с учетом международного технологического развития и доступности топлива.

В морском же транспорте планируется использование метанола и других альтернативных видов топлива. В документе предусмотрено поэтапное осуществление замены морского топлива метанолом и другими альтернативными источниками энергии после 2035 года и обеспечение его применения во всем морском флоте к 2060 году.

В целом дорожная карта низкоуглеродного развития по транспортному сектору Азербайджана в краткосрочной и среднесрочной перспективе предусматривает внедрение новых технологий, обновление инфраструктуры и увеличение инвестиций. Главная цель стратегии - за счет ускорения перехода на более чистые источники энергии в автомобильном, железнодорожном, морском и воздушном транспорте довести выбросы транспортного сектора к 2060 году до уровня чистых нулевых показателей.