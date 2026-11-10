Эрлинг Холанд повторил успех трехлетней давности

Нападающий английского "Манчестер Сити" и сборной Норвегии Эрлинг Холанд стал обладателем награды Golden Player, которую итальянское издание Tuttosport вручает лучшему футболисту года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, норвежец победил по итогам голосования, получив награду во второй раз в карьере. Впервые он удостоился этого признания в 2023 году.

В 2026 году Холанд провел 53 матча за клуб и национальную команду, забив 46 голов и отдав пять результативных передач.

В составе "Манчестер Сити" форвард выиграл Кубок Англии и Кубок английской лиги, а также стал лучшим бомбардиром Премьер-лиги с 27 голами.

Кроме того, на чемпионате мира 2026 года Холанд отличился пятью забитыми мячами.