Два азербайджанских арбитра получили международную категорию по дзюдо

Азербайджанские арбитры по дзюдо Ислам Наджафгулиев и Вилаят Рагимли получили международную судейскую категорию "B".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, с 6 по 8 ноября представители Азербайджана приняли участие в семинаре и экзаменационной программе Международной федерации дзюдо (IJF), состоявшихся в венгерском городе Дьер.

В ходе программы оценивались теоретические знания и практическая подготовка судей. Особое внимание уделялось применению правил соревнований, оценке технических действий и принятию решений в различных ситуациях на татами.

Практические испытания прошли 7-8 ноября во время Кубка Европы среди кадетов в Дьере. Экзаменаторы проверяли правильность применения правил, выбор позиции на татами, последовательность решений и навыки судейства поединков.

Успешно завершив все этапы экзамена, Наджафгулиев и Рагимли получили дипломы, подтверждающие международную квалификацию, а также соответствующие галстуки и нагрудные знаки.