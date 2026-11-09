Уиткофф и Кушнер могут отправиться на встречу с Путиным и Зеленским

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер могут в ближайшие дни отправиться на встречу с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Володимиром Зеленским.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщает журналистка CBS News Джейкобс.

По ее информации, США практически ежедневно проводят переговоры с Россией и Украиной, стремясь выработать договоренности, которые позволят окончательно завершить войну. По словам американских официальных лиц, в закрытом формате обе стороны демонстрируют определенную гибкость в своих позициях.

При этом Вашингтон не рассчитывает на достижение окончательного соглашения в ходе переговоров в Абу-Даби. На данном этапе их главная задача - уточнить позиции Москвы и Киева, чтобы определить возможные пути достижения компромисса. США также пытаются добиться согласия России на проведение многосторонних переговоров с участием европейских стран.