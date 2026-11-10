Названы способы облегчить боль в суставах в холодную погоду

Регулярные упражнения, достаточное количество жидкости и теплая одежда могут помочь уменьшить скованность и боль в суставах в холодное время года. Такие рекомендации привели ортопед Сэмюэль Эшби и ревматолог Марико Ишимори в беседе с изданием The Independent, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Эшби, в холодный сезон люди часто меньше двигаются, из-за чего суставы могут становиться менее подвижными и болезненными. Особенно часто с такой проблемой сталкиваются люди с артритом. Врач советует ежедневно уделять около 30 минут йоге или силовым тренировкам: физическая активность помогает поддерживать подвижность суставов и укреплять мышцы.

"Также важно пить достаточно воды. Это необходимо для нормальной выработки синовиальной жидкости - вещества, которое смазывает суставные поверхности и уменьшает трение при движении", - напомнил медик.

Ревматолог Марико Ишимори рекомендует одеваться по погоде и не допускать переохлаждения. На холоде организм уменьшает приток крови к коже и конечностям, чтобы сохранить тепло. Из-за этого окружающие сустав ткани могут получать меньше тепла. В ответ на холод мышцы непроизвольно сокращаются и становятся более напряженными, что может усиливать дискомфорт и ограничивать подвижность. Врач советует носить шапку, перчатки и шарф, а ночью при необходимости использовать электрогрелку или электроодеяло.

Если эти меры не помогают справиться с болью, специалисты рекомендуют обратиться к терапевту. Врач оценит состояние суставов и при необходимости подберет лечение.