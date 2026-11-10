Описана опасность обновления Windows для принтеров

Из-за новой функции Windows 11 после обновления ОС перестанут работать некоторые принтеры. Об этом сообщает издание How-To Geek, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Авторы портала напомнили, что компания Microsoft с 1 июля 2027 года прекратит принимать обновления сторонних драйверов принтеров через Windows Update. Это связано с тем, что компания переводит операционную систему (ОС) на современную платформу печати, основанную на протоколе IPP. В свою очередь, из-за этого перехода старые принтеры могут перестать работать.

Авторы How-To Geek описали опасность такого обновления. По их словам, апдейт Windows 11 не отключит уже установленный принтер - существующие драйверы продолжат работать. Однако проблемы возможны после переустановки Windows или подключения старого принтера к новому компьютеру. "Если у вас старый принтер, работающий только через USB, который больше не получает обновлений драйверов и никак не поддерживается производителем, то он не будет функционировать", - объяснили авторы.

Специалисты подытожили, что переход будет постепенным. С 15 января 2026 года Microsoft уже перестала автоматически принимать новые драйверы принтеров для Windows 11, а с 1 июля ОС по умолчанию предпочитает встроенный IPP-драйвер сторонним решениям.