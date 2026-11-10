https://news.day.az/hitech/1872745.html Описана опасность обновления Windows для принтеров Из-за новой функции Windows 11 после обновления ОС перестанут работать некоторые принтеры. Об этом сообщает издание How-To Geek, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. Авторы портала напомнили, что компания Microsoft с 1 июля 2027 года прекратит принимать обновления сторонних драйверов принтеров через Windows Update.

Описана опасность обновления Windows для принтеров

Наука и технологии, 10 ноября 2026 03:30 (UTC +04:00) 374
Описана опасность обновления Windows для принтеров

Из-за новой функции Windows 11 после обновления ОС перестанут работать некоторые принтеры. Об этом сообщает издание How-To Geek, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Авторы портала напомнили, что компания Microsoft с 1 июля 2027 года прекратит принимать обновления сторонних драйверов принтеров через Windows Update. Это связано с тем, что компания переводит операционную систему (ОС) на современную платформу печати, основанную на протоколе IPP. В свою очередь, из-за этого перехода старые принтеры могут перестать работать.

Авторы How-To Geek описали опасность такого обновления. По их словам, апдейт Windows 11 не отключит уже установленный принтер - существующие драйверы продолжат работать. Однако проблемы возможны после переустановки Windows или подключения старого принтера к новому компьютеру. "Если у вас старый принтер, работающий только через USB, который больше не получает обновлений драйверов и никак не поддерживается производителем, то он не будет функционировать", - объяснили авторы.

Специалисты подытожили, что переход будет постепенным. С 15 января 2026 года Microsoft уже перестала автоматически принимать новые драйверы принтеров для Windows 11, а с 1 июля ОС по умолчанию предпочитает встроенный IPP-драйвер сторонним решениям.

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Президент Ильхам Алиев: Желающие пошатнуть азербайджано-турецкое единство и братство никогда не достигнут своих целей - ВИДЕО 8 ноября 16:23 (UTC+04), Официальная хроника 3 573
Президент Ильхам Алиев: Я неоднократно говорил, что в мире нет государств, настолько тесно связанных друг с другом, как Азербайджан и Турция - ВИДЕО 8 ноября 16:21 (UTC+04), Официальная хроника 5 688
Президент Ильхам Алиев: Надеюсь, что процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном приведет к конкретным результатам - ВИДЕО 8 ноября 16:19 (UTC+04), Официальная хроника 871
Президент Ильхам Алиев: На протяжении 44 дней братский турецкий народ был рядом с нами - ВИДЕО 8 ноября 16:17 (UTC+04), Официальная хроника 769
Супруга шехида Вюсала Магеррамова рассказала о его боевом пути и последних днях - ФОТО 8 ноября 16:12 (UTC+04), Общество 788
Президент Ильхам Алиев – Эрдогану: То, что Вы находитесь вместе с нами в День Победы, радует весь азербайджанский народ - ВИДЕО 8 ноября 16:08 (UTC+04), Официальная хроника 11 778
Гейдар Алиев и его супруга Алена Алиева посетили памятник Победы в Баку - ФОТО 8 ноября 16:06 (UTC+04), Официальная хроника 14 955
Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган выступили с заявлениями для прессы - ФОТО - ВИДЕО 8 ноября 15:59 (UTC+04), Официальная хроника 8 590
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Сегодня отношения Турции и Азербайджана отражают общие стратегические интересы и цели всего региона - главред Azernews - ВИДЕО 8 ноября 15:38 (UTC+04), Политика 1 872
В Гянджинской государственной филармонии состоялся концерт "Песнь Победы" - ФОТО 8 ноября 15:33 (UTC+04), Культура 797
Президент Турции поделился публикацией в связи с Днем Победы Азербайджана - ФОТО 8 ноября 15:28 (UTC+04), Политика 1 909
В аккаунтах Президента Ильхама Алиева в социальных сетях опубликованы кадры об официальном визите Президента Турции в Азербайджан - ВИДЕО 8 ноября 15:23 (UTC+04), Официальная хроника 9 307
Жители Азербайджана чтят память шехидов на Военном мемориальном кладбище в День Победы - ФОТО 8 ноября 15:18 (UTC+04), Общество 792
Врач-хирург рассказал о спасении раненых во время 44-дневной Отечественной войны - ФОТО 8 ноября 15:13 (UTC+04), Общество 900
В Баварии призвали вернуть обязательный воинский призыв в Германии 8 ноября 15:09 (UTC+04), В мире 1 857
В Шуше состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в формате "один на один" - ФОТО - ВИДЕО 8 ноября 14:58 (UTC+04), Официальная хроника 5 651
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