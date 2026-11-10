https://news.day.az/society/1873355.html В Губе автомобиль упал в овраг, есть погибший и пострадавшие В Губинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, водитель автомобиля Lada Niva потерял управление, в результате чего машина опрокинулась в овраг. В результате аварии водитель и двое пассажиров получили телесные повреждения различной степени тяжести.

В Губе автомобиль упал в овраг, есть погибший и пострадавшие

Общество, 10 ноября 2026 09:07 (UTC +04:00) 169
В Губе автомобиль упал в овраг,

В Губинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, водитель автомобиля Lada Niva потерял управление, в результате чего машина опрокинулась в овраг.

В результате аварии водитель и двое пассажиров получили телесные повреждения различной степени тяжести. Один из пассажиров скончался по дороге в больницу.

По факту проводится расследование.

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Президент Ильхам Алиев: Надеюсь, что процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном приведет к конкретным результатам - ВИДЕО 8 ноября 16:19 (UTC+04), Официальная хроника 901
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