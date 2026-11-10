В Губе автомобиль упал в овраг, есть погибший и пострадавшие

есть погибший и пострадавшие

В Губинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, водитель автомобиля Lada Niva потерял управление, в результате чего машина опрокинулась в овраг.

В результате аварии водитель и двое пассажиров получили телесные повреждения различной степени тяжести. Один из пассажиров скончался по дороге в больницу.

По факту проводится расследование.