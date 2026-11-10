https://news.day.az/society/1873355.html В Губе автомобиль упал в овраг, есть погибший и пострадавшие В Губинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, водитель автомобиля Lada Niva потерял управление, в результате чего машина опрокинулась в овраг. В результате аварии водитель и двое пассажиров получили телесные повреждения различной степени тяжести.
В Губе автомобиль упал в овраг, есть погибший и пострадавшие
В Губинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, водитель автомобиля Lada Niva потерял управление, в результате чего машина опрокинулась в овраг.
В результате аварии водитель и двое пассажиров получили телесные повреждения различной степени тяжести. Один из пассажиров скончался по дороге в больницу.
По факту проводится расследование.
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