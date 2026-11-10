https://news.day.az/world/1873350.html Трамп допустил возможность возобновления ударов по Ирану США готовы в любой момент возобновить военные удары по Ирану, если возникнет такая необходимость. Как передает Day.Az, об этом заявил президент США Дональд Трамп. "Мы готовы нанести удары по Ирану в любой момент, когда захотим", - подчеркнул американский лидер.
Трамп допустил возможность возобновления ударов по Ирану
США готовы в любой момент возобновить военные удары по Ирану, если возникнет такая необходимость.
Как передает Day.Az, об этом заявил президент США Дональд Трамп.
"Мы готовы нанести удары по Ирану в любой момент, когда захотим", - подчеркнул американский лидер.
По словам Трампа, Доха, как и Эр-Рияд, предпочитает дипломатическое разрешение конфликта.
Об этом президент США сообщил после встречи в понедельник в Белом доме с премьер-министром и главой МИД Катара шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.
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