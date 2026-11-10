Волки и овцы? - Как Симонян должен был ответить реваншистам

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Как водится, в связи с Днем Победы Азербайджана армянский агитпроп актуализирует дискуссии вокруг традиционных фобий, навязанных идеологами армянскому обществу.

То же самое можно было наблюдать в этом году. На завершившемся аккурат 8 ноября Всемирном армянском саммите секретарю Совбеза Алену Симоняну пришлось отбиваться от нападок диаспоры и местных реваншистов по поводу поражения и капитуляции. Оппоненты утверждали, что Армения не может сесть за стол переговоров "с волком, поскольку не в состоянии с ним бороться из-за своей слабости". То есть, прежде чем договариваться о мире, следует усилиться самим и, главное - найти сильного опекуна, чтобы ставить Баку свои условия.

Нельзя сказать, что Симонян в этой дискуссии был на высоте. Во всяком случае, судя по публикациям в армянских СМИ, глава Совбеза не смог ответить оппонентам должным образом. Его аргументы сводились к тому, что Турция и Азербайджан, мол, не будут ждать, чтобы Армения усилилась, и нападут, а потому надо вести переговоры и не терять времени.

"Кто сказал, что мы хорошие соседи для Турции и Азербайджана, и они будут сидеть и ждать, пока мы станем сильнее, станем большим Айком, нападем и съедим их?", - цитируют Симоняна армянские СМИ. Глава Совбеза заверил, что если Турция или Азербайджан захотят напасть, Армения "не успеет стать сильнее".

Ален Симонян никогда не отличался способностями в политике и дипломатии, и назначение его главой СБ вызвало удивление не только у его предшественника Армена Григоряна, но и у других членов правящей команды.

Ну, допустим, что съесть своих соседей армянам не удастся, будучи даже "большим Айком", потому что они всегда будут сильнее. Ей не удалось съесть Азербайджан даже тогда, когда за ее спиной стояла половина мира. Симонян высказался неуклюже. В принципе, в ходе его мыслей была какая-то логика, просто выразил он их не так, как следовало политику и главе структуры, ведающей национальной безопасностью. Конечно же, Азербайджан не будет сидеть и спокойно наблюдать, как бывший агрессор, имеющий в своей Конституции оправдания для агрессии, наращивает военную силу. Наращивание военной силы - это личное дело каждого государства, но к Армении это право не относится, потому что она уже доказала, что доверия ей нет.

По факту получилась жалоба и попытка оправдания, а не твердая констатация курса государственной политики на мир с соседями.

Как должен был ответить Симонян диаспоре и реваншистам? Он должен был сказать, что мир с соседями - это единственный путь для развития Армении и укрепления ее государственности. Должен был объяснить это собравшейся массе армян, живущих в дальних странах и вспоминающих о своей "исторической родине" только тогда, когда объявляется всеармянский сбор против Баку и труба зовет. "Спюрку" наплевать на Республику Армения. Армянство - диапоральная этническая общность, благодаря мифам и сказкам так и не выяснившая, где же находится ее реальная историческая родина. То, что это не территория нынешней Армении, всем известно. Но реальность такова, что именно на этой территории армянство, наконец, получило из рук держав государственность, хотя статуса национального государства воспринять так и не смогло. Иначе диаспора не пыталась бы с тупым упорством постоянно ставить существование этого клочка суши под вопрос.

Карабахский конфликт, развязанный Арменией под управлением диаспоры, планировался как расширение ареала обитания армян, но мог стать концом уже имеющегося армянского государства. Армения все еще остается на карте только потому, что у нее очень хороший и гуманный сосед. Он не стал стирать ее как государство, а позволил продолжать существование и даже протянул руку мира. Что было бы, если бы Армения ее не приняла? Ничего бы не было. В самом прямом смысле этого слова. Азербайджан не напал бы, он просто забыл бы о ее существовании, оградил еще большей изоляцией, и страна продолжала бы вариться в своем соку, хирея и усыхая.

Вот так должен был ответить оппонентам Ален Симонян. Он должен был объяснить, что Ереван ответил на предложение мира не потому, что Азербайджан немедленно напал бы на него в противном случае. А потому что действующие власти думают о будущем своей страны. Находиться и дальше в изоляции и во враждебной атмосфере она больше не сможет. После Второй карабахской войны все изменилось, перестали действовать те механизмы, за счет которых еще крутились ее шестеренки. Азербайджан значительно поднял свой статус, нейтрализовал влияние союзников и опекунов Армении, и международная изоляция поверженного агрессора могла стать еще более жесткой. В годы конфликта Ереван пытался делать вид, что ничего не происходит, но на самом деле для всего мира Армения имела конкретный статус - оккупант. Если ей не говорили об этом в лицо, реальное отношение отражалось практически на всех областях жизни РА.

Если бы Никол Пашинян не признал официально территориальную целостность Азербайджана, если бы не начал мирный процесс на очень, между прочим, щадящих условиях победителя, надежды на выход из негласной экономической и политической международной изоляции рухнули бы. Лобби и диаспора - это сильные инструменты, но только в местечковой плоскости. На глобальном же уровне они дают лишь моральное удовлетворение. Ну, и еще пополняются карманы политиков и парламентариев.

Вот, например, диаспора и реваншисты дружно и истерично выступают против дороги через Мегри. Армянская оппозиция устраивает фейерверки и пляски всякий раз, когда из Ирана доносятся какие-то угрозы в адрес проекта. Почему? Потому что не хватает интеллекта осознать, насколько эта дорога важна для Армении. Это не уступка, не капитуляция, это не "алиевский" проект, а огромный шанс.

А насчет "волков"... В сегодняшней геополитической ситуации Армении нужно не бояться соседей, а держаться за них. То, что ей приходится выполнять требования Баку, это совершенно естественная ситуация, которая следует за поражением в войне. Да еще после тридцати лет оккупации, учиненных Арменией этнических чисток, геноцида и тотальных разрушений. Армяне что, рассчитывали после всего, что натворили, на преференции и льготы? Те процессы, которые инициировал Азербайджан, - это настоящий дар небес, огромный шанс, честно сказать, совершенно незаслуженно полученный армянской стороной.

Вот так должен был ответить Симонян реваншистам и плюющим на интересы Армении представителям диаспоры.

Да уж, команде Пашиняна еще учиться и учиться.