Корги устроил переполох на стадионе - ВИДЕО

В американском городе Шарлотт корги устроил настоящий забег по футбольному полю и ненадолго задержал матч NFL между "Каролиной Пантерс" и "Денвер Бронкос".

Как передает Day.Az со ссылкой на Sky Sports, инцидент произошел во время перерыва, когда на стадионе Bank of America Stadium проходили соревнования среди собак этой породы. После финиша один из участников отказался возвращаться к хозяину и принялся носиться по полю.

Поймать четвероногого беглеца пытались сразу четыре стюарда. Им удалось остановить собаку лишь у 40-ярдовой отметки, из-за чего начало третьей четверти пришлось ненадолго отложить.