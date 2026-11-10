На выставке в Германии людей запечатали в вакуумных пакетах.

Как передает Day.Az, для жуткого перфоманса отобрали 10 добровольцев: их поместили в огромные пластиковые мешки, откачали воздух и подвели трубки для дыхания.

Инициатором выступает бельгийский художник Лоуренс Малстаф, который в 1995 году запечатал себя на шесть часов, и теперь предлагает повторить опыт всем желающим на разных мероприятиях (но уже на 20 мин).