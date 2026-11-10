https://news.day.az/unusual/1873186.html На выставке в Германии людей запечатали в вакуумных пакетах На выставке в Германии людей запечатали в вакуумных пакетах. Как передает Day.Az, для жуткого перфоманса отобрали 10 добровольцев: их поместили в огромные пластиковые мешки, откачали воздух и подвели трубки для дыхания.
На выставке в Германии людей запечатали в вакуумных пакетах
На выставке в Германии людей запечатали в вакуумных пакетах.
Как передает Day.Az, для жуткого перфоманса отобрали 10 добровольцев: их поместили в огромные пластиковые мешки, откачали воздух и подвели трубки для дыхания.
Инициатором выступает бельгийский художник Лоуренс Малстаф, который в 1995 году запечатал себя на шесть часов, и теперь предлагает повторить опыт всем желающим на разных мероприятиях (но уже на 20 мин).
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