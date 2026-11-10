В Армении задержали двух российских военных

В армянском Гюмри задержали двух военнослужащих российской военной базы.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, российских военных задержали по обращению гражданина Украины Дмитрия Самуэленко.

Он заявил, что около месяца назад военные избили его в Гюмри.

Сейчас военные находятся под стражей. Их обвиняют в нападении с причинением незначительного вреда здоровью.

Это не первый подобный инцидент. В начале ноября появилось видео, на котором военнослужащие российской базы в Гюмри унижают молодого человека. На видео слышно, как один из военных говорит ему: "Гюмри - наш город". В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело. Задержан ли по нему кто-то, неизвестно.