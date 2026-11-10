В Палату представителей США внесли резолюцию об импичменте Питу Хегсету

Член Палаты представителей Конгресса США Томас Мэсси, республиканец от штата Кентукки, внес резолюцию об импичменте министра обороны Пита Хегсета.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на CBS News, Мэсси считает, что Хегсет должен быть отстранен от должности, поскольку тот, по его утверждению, "сознательно исполнял незаконные приказы о начале войны" против Ирана.

По мнению конгрессмена, военные действия против Ирана были начаты без одобрения Конгресса, несмотря на отсутствие непосредственной угрозы со стороны Тегерана для США.

Голосование по резолюции может состояться уже в ближайшие дни.