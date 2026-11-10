Назван проверенный способ ускорить старый смартфон

Чтобы ускорить и улучшить старый смартфон, можно заменить его аккумулятор. Об этом сообщает издание How-To Geek, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам журналистов портала, быстродействие телефона во многом связано с качеством аккумулятора. Редактор медиа Хорхе А. Агилар заявил, что когда емкость батареи устройства снижается, то устройству начинает не хватать энергии для поддержания стабильной работы, и из-за этого девайс тормозит. В этой связи автор рекомендовал в ряде случаев не покупать новый аппарат, а заменить батарею нынешнему.

В материале говорится, что после замены аккумулятора смартфон начинает работать почти как новый. Журналист подчеркнул, что этот проверенный способ вернуть прежнюю скорость работы и жизнь старому смартфону еще и позволяет сэкономить. По его оценке, новый аккумулятор - в зависимости от модели устройства и региона - стоит 40-100 долларов.

Также Хорхе А. Агилар отметил, что заменить батарею можно самостоятельно, но в современных смартфонах придется аккуратно снять дисплей, удалить проклейку, установить аккумулятор, вернуть влагозащиту и поставить экран на место. Поэтому специалист рекомендовал обратиться к мастерам, которые берут за замену около 50 долларов (4 тысячи рублей).

"Замена батареи по-прежнему остается одним из самых выгодных вариантов апгрейда, особенно если ваш телефон в остальном работает нормально, и вы не хотите его менять", - подытожил журналист.