Победа Азербайджана показала, что за преступления неизбежно наступает ответственность – Татьяна Полоскова для Day.Az

Хотя официально конец Второй карабахской войне был положен 10 ноября подписанием Трехстороннего заявления, настоящий День Победы в 44-дневной Отечественной войне - это, конечно же, 8 Ноября - день освобождения Шуши. Это праздник не только для Азербайджана и азербайджанского народа, но и для всех людей в разных уголках нашей планеты, кому дороги идеалы справедливости. Победа эта, прежде всего, торжество справедливости и правды, дающее надежду, что справедливость и правда действительно способны побеждать в нашем мире.

Об этом сказала в беседе с Day.Az доктор политических наук, Государственный советник РФ Первого класса, директор консалтингового центра "Восточный вектор" Татьяна Полоскова.

По ее словам, Азербайджан прошел через серьезные испытания, ужасные унижения, страдания людей. А то, что творили армянские боевики в Карабахе, - это реальный геноцид азербайджанского народа. Победа Азербайджана в Отечественной войне показала, что за любое преступление, тем более, за преступления против человечности, рано или поздно наступает ответственность.

"Мы, те, кто принимали участие в информационной войне на стороне Азербайджана в период Отечественной войны, тоже каждый год отмечаем дату 8 Ноября. Получаем поздравления из Азербайджана. И мне приятно до слез, что наш труд, российских экспертов и журналистов, которые были рядом с вами в те тяжелые дни, был замечен и оценен азербайджанским народом. Мы были с вами рядом, и вы всегда можете опереться на наше плечо.

Ведь все мои коллеги из России прекрасно понимали, что захват территорий у Азербайджана - это чудовищное нарушение норм международного права. Российские дипломаты в частных беседах пожимали плечами и сочувственно говорили: "Забрать у азербайджанского государства территории - это же беззаконие и несправедливость". Но публично все делали вид, что ничего не произошло. И, на мой взгляд, это можно назвать сопричастностью к творившемуся со стороны Армении произволу", - сказала Полоскова.

Азербайджан, который долгое время снисходительно называли "страной третьего мира", сейчас является важным межрегиональным игроком, который влияет на серьезные мировые процессы и пользуется уважением не только на Южном Кавказе и в Центральной Азии, но и в других странах. Теперь дружить с Азербайджаном - это почетно, подчеркнула российский политолог.

Главное, по ее мнению, - то, что после тридцати лет оккупации страна вернулась, наконец, к спокойной жизни и созидательному труду. Сегодня особенно остро люди понимают цену мира, уютного дома, крепкой семьи, неспешных разговоров за столом без обсуждения страшной и невыносимо унизительной темы проигранного сражения за свои территории. Азербайджан не оставил эту тягость потомкам. Народ Азербайджана может спокойно строить планы, и с присущим ему радушием принимать многочисленных гостей со всего мира.

Наша собеседница подчеркнула, что Азербайджан не только освободил свои земли, но и, говоря словами Пушкина, проявил благородную "милость к падшим". Армения получила все условия для того, чтобы жить в мире с соседями, развивать деловые контакты. А если будет запущен Зангезурский коридор, она из вечной международной попрошайки с протянутой рукой превратится в партнера, обладающего ресурсом.

Однако, отметила Полоскова, самый сложный бой - это бой после Победы. И надо сохранять бдительность, поскольку армянский сепаратизм вкупе с армянским терроризмом - это пока еще живой и очень ядовитый спрут. Но времена изменились, у этого спрута все меньше и меньше союзников. Некоторым армянским политикам и общественным деятелям пора вырасти из коротких штанишек и понять, что дружба и сделка - это разные вещи, посоветовала эксперт.

"Знаете, сегодня пора уже, наконец, говорить правду. Пора признать, что Армения была создана на Кавказе Россией искусственно, на азербайджанских землях, и с единственной целью - "противодействовать расширению турецкого влияния". В этом свете очень забавно звучат претензии Еревана к Москве. Геополитическая ситуация изменилась, современная Россия - это не СССР с его мощным ресурсом и статусом сверхдержавы. А потому претензии армянских политиков, дескать, почему Россия не помогла Армении "отстоять" Карабах, ничего кроме недоумения не вызывают. Это что получается, кормите нас, воюйте за нас, любите нас? А России в ее современном состоянии это зачем? Да, была сделка, когда Армения использовалась в определенной политической игре. Сейчас она не нужна, да и не по силам России ее содержать и защищать наворованные ею территории. Смысла в сделке нет. Или, как говорят политики, интереса нет.

У Армении сейчас только три главные задачи в 2027 году: внести изменения в Конституцию, подписать мир и запустить TRIPP. Только эти три пункта важны, все остальное - мишура. Других вариантов поднять Армению нет, если армяне хотят себе добра", - резюмировала Татьяна Полоскова.

Лейла Таривердиева