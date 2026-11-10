США и Иран согласовали уровень обогащения урана - СМИ

США и Иран могут заключить предварительное соглашение, которое предусматривает ограничение уровня обогащения урана. Согласно документу, Исламская Республика сможет обогащать ресурс до 3,67%, сообщил 9 ноября Al Arabiya со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По информации собеседников телеканала, Вашингтон согласился на обогащение урана до указанного уровня на территории Ирана, и Тегеран принял это условие.

При этом Штаты настаивают на снижении уже имеющегося урана, достигшего 60%. Для решения это задачи Вашингтон и Тегеран могут привлечь третью страну.

Если сторонам удастся договориться, то Белый дом готов разблокировать от 6 до 9 миллиардов долларов иранских активов.