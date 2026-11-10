BYD представила китайский Rolls-Royce - ФОТО - ВИДЕО

Бренд автомобилей люкс-категории Yangwang китайской компании BYD представил на мероприятии в Абу-Даби флагманский электрический седан Altior с четырехместным салоном и двумя встроенными холодильниками, передает Day.Az со ссылкой 3dnews.ru.

Новинка позиционируется как конкурент таким моделям, как Rolls-Royce Ghost, Mercedes-Maybach S-Class и Maextro S800. На китайском рынке автомобиль представлен под названием Dingyao. На него уже открыт предзаказ по цене от ¥2 080 000 (около $311 540). Для оформления заказа необходимо внести депозит в размере ¥300 тыс. ($45 тыс.).

Altior построен на платформе BYD e⁴ с четырёхмоторной электрической силовой установкой. Автомобиль сохраняет устойчивости при разрыве шины на высокой скорости, способен недолгое время держаться на воде, может разворачиваться на месте (подобно танку) и двигаться боком ("режим краба", Crab Walk Mode).

Силовая установка включает аккумуляторную батарею Blade Battery второго поколения, обеспечивающую запас хода более 1000 км по китайскому циклу CLTC (около 800-820 км по циклу WLTP). Высоковольтная архитектура (1000 В) поддерживает сверхбыструю зарядку - на восполнение заряда батареи с 10 до 70 % уходит примерно пять минут.

Altior оснащён фирменным 4-нм чипом BYD Xuanji A3, обеспечивающим работу систем вождения. На крыше электромобиля размещён лидар. Также седан получил систему помощи водителю нового поколения - BYD God's Eye ("Глаз Бога").

Система подвески DiSus использует камеры для сканирования дорожного полотна, заранее выявляя неровности и реагируя за считанные милисекунды, подавляя продольные и поперечные крены кузова.

Длина кузова Altior составляет 5600 мм, ширина - 2030 мм, высота - 1590 мм, а колесная база - 3500 мм. Электромобиль на 201 мм длиннее, чем Rolls-Royce Ghost.

Altior получил массивную решетку радиатора, состоящую из 137 элементов, выполненных в стиле огранки драгоценных камней; дизайн системы освещения вдохновлен традиционным китайским ритуальным бронзовым сосудом "дин" (ding). Эмблема на передней части автомобиля выполнена из чистого 24-каратного золота.

Передние двери открываются на угол 80 градусов, а задние - на 90 градусов. В торце двери предусмотрено специальное место для хранения зонта.

В салоне по всей ширине передней панели расположен панорамный дисплей. Для пассажиров второго ряда предусмотрен 21,4-дюймовый складной экран, закреплённый на потолке.

Для отделки интерьера использовались высококачественная полуанилиновая кожа, коврики из натуральной овечьей шерсти, а также элементы управления, выполненные из хрусталя с 60 гранями. Аудиосистема Platinum Evidence компании Dynaudio включает 39 динамиков.

По словам Ху Сяоцина (Hu Xiaoqing), гендиректора подразделения продаж Yangwang, разработка седана велась на протяжении трёх лет, а при выборе оформления передней части автомобиля было рассмотрено более 100 различных вариантов дизайна.

Сроки поставки Altior будут объявлены немного позже.