Кто представит Европу на переговорах в Абу-Даби?

Ожидается, что представители четырех европейских стран будут присутствовать в кулуарах трехсторонних переговоров между США, Россией и Украиной, которые пройдут 10-11 ноября в Абу-Даби.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространило издание Politico.

По данным издания, Германию на встрече представит советник канцлера по внешней политике Гюнтер Зауттер. Он также является представителем Германии в европейской тройке и координирует работу в рамках "берлинского формата".

В британскую делегацию может войти советник Премьер-министра по национальной безопасности Джонатан Пауэлл. Издание отмечает его тесные связи со специальным представителем Президента США Стивом Уиткоффом.

От Италии ожидается приезд советника Премьер-министра Джорджи Мелони Фабрицио Саджо, от Франции - дипломатического советника Президента Эмманюэля Макрона Эмманюэля Бонна.

При этом сообщается, что европейские представители не займут места за столом трёхсторонних переговоров.

Согласно ранее опубликованной информации Euronews, к группе поддержки Украины также планирует присоединиться руководитель аппарата генерального секретаря НАТО Марка Рютте и его советник по стратегическим вопросам Джеффри ван Леувен.