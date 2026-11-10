https://news.day.az/azerinews/1873368.html Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Ərdoğanın Azərbaycana səfəri ilə bağlı paylaşım edilib - VİDEO Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Azərbaycana rəsmi səfəri ilə bağlı paylaşım edilib. Paylaşımda qeyd olunub: "Türkiyə-Azərbaycan birliyi əbədidir!"
Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Ərdoğanın Azərbaycana səfəri ilə bağlı paylaşım edilib - VİDEO
Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Azərbaycana rəsmi səfəri ilə bağlı paylaşım edilib.
Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda qeyd olunub:
"Türkiyə-Azərbaycan birliyi əbədidir!"
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