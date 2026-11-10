Вниманию продавцов: в Азербайджане вводится новое требование

В Азербайджане вводится дополнительный критерий оценки кредитов, выданных компаниям и индивидуальным предпринимателям, которые занимаются продажей товаров в рассрочку.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующее решение председателя Центрального банка Азербайджана Талеха Кязымова, подписанное 15 сентября, вступило в силу 10 ноября.

Согласно действующему законодательству, банковские активы распределяются по категориям в зависимости от их качества. Для отнесения актива к определенной категории достаточно выявления одного или нескольких признаков, установленных для этой категории.

Если при оценке одного и того же актива выявляются признаки, соответствующие разным категориям, применяется категория с более низким качеством.

Согласно новому решению, банки будут проводить дополнительную проверку кредитов, выданных компаниям и индивидуальным предпринимателям, занимающимся продажей товаров в рассрочку.

В частности, банк будет сравнивать сведения об общем объеме портфеля продаж в рассрочку и количестве покупателей, предоставленные компанией или предпринимателем, с аналогичными данными, направленными в кредитные бюро.

Если при сравнении выяснится, что данные хотя бы по одному из этих показателей совпадают менее чем на 90%, выданный компании или предпринимателю кредит будет отнесен к категории неудовлетворительных активов.

Таким образом, для компаний и индивидуальных предпринимателей, продающих товары в рассрочку, устанавливается дополнительный критерий оценки их банковских кредитов.

Другими словами, банки будут проверять, насколько сведения, которые предприниматели предоставляют им о продажах в рассрочку и количестве покупателей, соответствуют информации, переданной в кредитные бюро.

Если расхождение окажется существенным и уровень соответствия хотя бы по одному показателю составит менее 90%, кредит будет классифицирован как неудовлетворительный актив.

Например, компания сообщила банку, что общий объем ее портфеля продаж в рассрочку составляет 100 тыс. манатов, а в кредитное бюро передала сведения о 120 тыс. манатов.

В таком случае уровень соответствия данных составит около 83,3%, то есть окажется ниже установленного порога в 90%. Это станет основанием для отнесения выданного компании кредита к категории неудовлетворительных активов.

Отметим, что новые правила распространяются как на юридических лиц, так и на физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без создания юридического лица.

Напомним, что банковскими активами считаются выданные банками кредиты, другие средства, размещенные на условиях возвратности, авансовые платежи банка, активы, не используемые в банковской деятельности, вложения в уставный капитал юридических лиц, а также внебалансовые обязательства.