https://news.day.az/officialchronicle/1873369.html В аккаунтах Президента Ильхама Алиева в социальных сетях размещена публикация о визите Эрдогана в Азербайджан - ВИДЕО В аккаунтах Президента Ильхама Алиева в социальных сетях размещена публикация об официальном визите Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан. Как передает Day.Az, в публикации говорится: "Турецко-азербайджанское единство вечно!".
В аккаунтах Президента Ильхама Алиева в социальных сетях размещена публикация о визите Эрдогана в Азербайджан - ВИДЕО
В аккаунтах Президента Ильхама Алиева в социальных сетях размещена публикация об официальном визите Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан.
Как передает Day.Az, в публикации говорится:
"Турецко-азербайджанское единство вечно!".
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