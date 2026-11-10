Создатели Claude допустили возможность появления сознания у ИИ

Компания Anthropic, создавшая нейросеть Claude, серьезно задумалась о присваивании "потенциального морального статуса" искусственному интеллекту. Об этом 9 ноября пишет газета The Washington Post, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Корпорация допустила, что в скором времени ИИ может обрести сознание. Из-за этого, считает компания, у людей возникнет этическая необходимость уменьшить страдания нейросетей и не позволять людям причинять им вред.

Сейчас Anthropic намереваются относиться к своим моделям искусственного интеллекта так, будто они являются настоящими личностями, даже если на практике это не так.

"Возможно, нам придется смириться, пусть и с некоторым дискомфортом, с мыслью, что сознание искусственного интеллекта останется неуловимым, приближающимся к нам с каждым днем, но все еще недосягаемым", - заключил автор статьи.