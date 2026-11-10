Главу ФИФА могут вызвать в конгресс США

Президента Международной федерации футбола (ФИФА) могут могут вызвать в конгресс США в рамках расследования связей организации с президентом страны Дональдом Трампом. Об этом сообщает The Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно опубликованной информации, конгрессмен Джейми Раскин в январе может возглавить юридический комитет палаты представителей. Это позволит ему вызвать Инфантино повесткой в конгресс для дачи показаний.

Раскин в июле 2026 года был инициатором расследования о связях ФИФА с Трампом, его администрацией и семейной компанией главы США. При этом решение о вызове Инфантино в конгресс еще не принято.

До этого волна скандала вокруг Инфантино возникла после того, как в скором времени после завершения чемпионата мира - 2026 он заявил о планах продажи части прав сторонним инвесторам, что вызвало негативную реакцию в футбольном сообществе и угрозы бойкота чемпионата мира - 2030. Союз европейских футбольных ассоциаций, Азиатская конфедерация футбола и Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна обвинили Инфантино в обмане в связи с проектом FIFA Forward Enterprise, который был направлен на идею продажи прав. ФИФА отказалась от этой идеи после возникшей волны критики и недовольства проектом.

Ряд стран уже отказался от поддержки Инфантино на предстоящих выборах главы ФИФА.