Дорожная полиция обратилась к водителям

Главное управление государственной дорожной полиции (ГУГДП) призвало водителей, возвращающихся из регионов после праздничных дней, соблюдать осторожность на дорогах.

Как передает Day.Az, водителям рекомендовано делать регулярные перерывы во время длительных поездок, не садиться за руль в состоянии усталости и недосыпания.

"В связи с завершением праздничных дней призываем водителей, возвращающихся из регионов в столицу и совершающих поездки по другим направлениям, быть более внимательными на дорогах.

Особенно при возвращении следует учитывать интенсификацию транспортного потока, не допускать спешки и воздерживаться от опасных маневров обгона.

Одним из основных факторов, на которые водителям следует обратить внимание при возвращении из дальних поездок, является усталость. Необходимо помнить, что утомление за рулем может привести к снижению концентрации внимания, замедлению реакции и, как следствие, к тяжелым дорожно-транспортным происшествиям.

Помните, главная цель - добраться до пункта назначения не быстро, а в целости и сохранности!", - говорится в обращении.