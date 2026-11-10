https://news.day.az/showbiz/1873367.html Пол Маккартни занял третье место среди самых богатых музыкантов мира Один из основателей британской группы The Beatles Пол Маккартни стал миллиардером и вошел в тройку самых богатых музыкантов мира. Об этом сообщает журнал Forbes, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Состояние Маккартни достигло $1,4 млрд, уступая лишь Jay-Z ($2,8 млрд) и Тейлор Свифт ($2 млрд).

Пол Маккартни занял третье место среди самых богатых музыкантов мира

Шоу-бизнес, 10 ноября 2026 11:31 (UTC +04:00) 350
Пол Маккартни занял третье место среди самых богатых музыкантов мира

Один из основателей британской группы The Beatles Пол Маккартни стал миллиардером и вошел в тройку самых богатых музыкантов мира. Об этом сообщает журнал Forbes, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Состояние Маккартни достигло $1,4 млрд, уступая лишь Jay-Z ($2,8 млрд) и Тейлор Свифт ($2 млрд). Большую часть доходов Маккартни обеспечивает его издательская компания MLP Communications, основанная в 1969 году. Она управляет собственным каталогом музыканта и авторскими правами других исполнителей.

Кроме того, Маккартни, как один из четырех участников The Beatles, получает четверть всего дохода холдинговой компании Apple Corps., зарабатывающей на стриминге, продажах винила и мерчандайзе. Доход музыканту также приносит доля авторских прав на песни The Beatles.

Маккартни продолжает проводить мировые турне и выпускать сольные альбомы. Кроме того, музыкант обладает недвижимостью по всему миру и коллекцией произведений искусства.

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Автобус из Сербии перевернулся в Хорватии, есть погибшие - ФОТО 8 ноября 18:20 (UTC+04), В мире 2 147
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Раскрыты планы Хегсета на работу в Пентагоне 8 ноября 17:57 (UTC+04), В мире 2 131
Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган возложили венки к памятнику Победы в Ханкенди - ФОТО - ВИДЕО 8 ноября 17:42 (UTC+04), Официальная хроника 8 725
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В Египте поезд сошел с рельсов: около 150 пострадавших - ВИДЕО 8 ноября 17:31 (UTC+04), В мире 2 164
Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева и Первая леди Турции Эмине Эрдоган побеседовали за чайным столом - ФОТО - ВИДЕО 8 ноября 17:19 (UTC+04), Официальная хроника 10 574
Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган посетили Мемориал жертв Ходжалинского геноцида - ФОТО - ВИДЕО 8 ноября 17:10 (UTC+04), Официальная хроника 7 678
Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган сфотографировались перед Шушинской крепостью - ФОТО - ВИДЕО 8 ноября 17:09 (UTC+04), Официальная хроника 4 552
Победа Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне открыла новую страницу в истории Южного Кавказа - Реджеп Тайип Эрдоган 8 ноября 17:06 (UTC+04), Политика 2 129
Prezident İlham Əliyev və Rəcəb Tayyib Ərdoğan Xocalı Soyqırımı Memorialını ziyarət ediblər - FOTO 8 ноября 17:01 (UTC+04), Azərbaycanca 2 161
Böyükşor yolunda ağır qəza 8 ноября 17:00 (UTC+04), Azərbaycanca 2 154
Перуанская пресса написала о Дне Победы 8 ноября 16:55 (UTC+04), Политика 2 156
АФФА предупредила юных футболистов о договорных матчах - ФОТО 8 ноября 16:52 (UTC+04), Спорт 903
Те, кто пытается ослабить наше братство с Азербайджаном, не добьются своих целей - Реджеп Тайип Эрдоган 8 ноября 16:40 (UTC+04), Политика 8 816
Министр обороны Закир Гасанов заразился COVID-19 - ВИДЕО 8 ноября 16:39 (UTC+04), Общество 1 777
Президент Ильхам Алиев: Турецко-азербайджанское единство является фактором стабильности, сотрудничества и безопасности - ВИДЕО 8 ноября 16:36 (UTC+04), Официальная хроника 971
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