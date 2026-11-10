Пол Маккартни занял третье место среди самых богатых музыкантов мира

Один из основателей британской группы The Beatles Пол Маккартни стал миллиардером и вошел в тройку самых богатых музыкантов мира. Об этом сообщает журнал Forbes, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Состояние Маккартни достигло $1,4 млрд, уступая лишь Jay-Z ($2,8 млрд) и Тейлор Свифт ($2 млрд). Большую часть доходов Маккартни обеспечивает его издательская компания MLP Communications, основанная в 1969 году. Она управляет собственным каталогом музыканта и авторскими правами других исполнителей.

Кроме того, Маккартни, как один из четырех участников The Beatles, получает четверть всего дохода холдинговой компании Apple Corps., зарабатывающей на стриминге, продажах винила и мерчандайзе. Доход музыканту также приносит доля авторских прав на песни The Beatles.

Маккартни продолжает проводить мировые турне и выпускать сольные альбомы. Кроме того, музыкант обладает недвижимостью по всему миру и коллекцией произведений искусства.