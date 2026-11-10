Китай впервые показал управление ударным беспилотником Gongji-11 - ВИДЕО

Китай впервые продемонстрировал, как операторы управляют ударным беспилотником Gongji-11 (GJ-11), который является "инструментом для прорыва" и предназначен для первого поражения систем противовоздушной обороны противника, уничтожения ключевых целей и создания условий для действий пилотируемых самолетов.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.



Оператор на видео сообщает, что одна боевая вылазка обычно длится более шести часов, а некоторые операции могут продолжаться несколько дней.